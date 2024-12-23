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Міноборони анонсувало підвищення виплат курсантам у 2025 році

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Міноборони анонсувало підвищення виплат курсантам у 2025 році
Із урахуванням того, що заробітна плата буде підвищуватись, грошове забезпечення для курсантів також збільшуватиметься
фото з відкритих джерел

Вже з березня курсанти 1-2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні – це 8 тис. грн

В Україні з наступного року грошове забезпечення курсантів військових закладів вищої освіти зросте. Про це повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

За словами Мельника, вже з березня 2025 року курсанти 1-2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні – це 8 тис. грн.

«Із урахуванням того, що заробітна плата буде підвищуватись, грошове забезпечення також збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті. Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тис. грн», – додав він.

Заступник міністра зазначив, що «забезпечення найкращих умов для навчання та служби майбутніх офіцерів – це інвестиція в успіх та перемогу нашої країни».

Нагадаємо, триває 1034-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 18 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБ. Крім цього, залучив для ураження 593 дрони-камікадзе та здійснив 3650 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 207 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: Міноборони курсант навчання зарплата бойові виплати соцвиплати

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