Споживачі отримують захмарні платіжки від «Нафтогазу»: чому так сталося і що робити?

Споживачам варто звернутися до свого попереднього постачальника з письмовою заявою на повернення коштів

Споживачі газу почали отримувати від «Нафтогазу України» рахунки з нарахованими боргами за спожитий у травні та червні газ – борги нараховані навіть тим, хто вже заплатив за газ попередньому постачальнику газу.

Платіжки за червень та травень вже розміщені в особистому кабінеті споживача на сайті Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» – дочки НАК «Нафтогаз України».

З 1 травня майже 9 мільйонів домогосподарств були переведені від облгаззбутів, які працювали під брендом «Твій Газзбут», до «Нафтогазу України»

Проблема з нарахуванням боргів зумовлена тим, що з 1 травня понад 10 мільйонів домогосподарств, які до травня купували комірне в облгаззбутів, які працювали під брендом «Твій Газзбут», пов’язаній з Дмитром Фірташем, були автоматично переведені до так званого постачальника «останньої надії» (ПОН). Його функції виконує Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» – дочка НАК «Нафтогаз України». Але з огляду на те, що «Нафтогаз» на початку червня не надав платіжки своїм новим клієнтам, останні помилково продовжували сплачувати попередньому постачальнику газу, сподіваючись, що кошти будуть автоматично переведені на рахунок нового постачальника. Але цього не сталося, тому тепер «Нафтогаз» нараховує борги за вже сплачений газ.

Довідково

Нові клієнти «Нафтогазу» купують газ за ціною 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування). До реєстру клієнтів ГК «Нафтогаз України» включено майже 10 млн українських домогосподарств, які отримували газ від 17 постачальників під брендом «Твій Газзбут» і ТОВ «Одесагаз – Постачання» та робили оплати через сайт 104.ua. Тепер споживачі, які створили особистий кабінет в «Нафтогазі», бачать рахунки за травень та червень на сайті від ГК «Нафтогаз України». Про те, як новий клієнт «Нафтогазу» може створити особистий кабінет читайте на сайті ГК «Нафтогаз України».

Як повернути кошти, сплачені попередньому постачальнику газу

«Главком» застерігав споживачів не платити за газ попереднім постачальникам, адже гроші підуть не туди, а тому людям почнуть надходити повідомлення від «Нафтогазу» про борги. Тепер доведеться поборотися за те, щоб облгаззбути повернули гроші споживачам. Про те, як це зробити, ще в червні «Главкому» розповів заступник голови «Асоціації постачальників енергоресурсів Євгеній Нацвін-Степанов.

За його даними, споживач може звернутися до свого попереднього постачальника з письмовою заявою на повернення цих коштів. Заява може бути написана у довільній формі, але обов’язково повинна містити ПІБ, місце проживання громадянина, суть заяви, дату та підпис.

Разом із заявою необхідно надати копію паспорта, ідентифікаційного коду, квитанції про помилкову оплату та банківську довідку з реквізитами карткового рахунку. Банківську довідку можна легко сформувати автоматично у мобільному додатку банку, вона обов’язково має містити номер рахунку у форматі IBAN.

Переважно заяви надаються при особистому зверненні клієнта до постачальника, натомість деякі постачальники пішли назустріч клієнтам і приймають їх звичайною або електронною поштою (фотокопію). Чи є така опція — рекомендуємо уточнювати у конкретного постачальника.

Впродовж якого періоду повинні бути повернені кошти?

Відповідно до пункту 24 розділу III Правил постачання природного газу визначено, що «у разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п’яти робочих днів після отримання такої вимоги».

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