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В українців, які мають російські чи білоруські рублі на рахунках, залишилося лічені дні? Роз’яснення Нацбанку

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В українців, які мають російські чи білоруські рублі на рахунках, залишилося лічені дні? Роз’яснення Нацбанку
Банкам заборонено проводити операції з купівлі та продажу російських/білоруських рублів за гривні
фото: pixabay.com

З початку великої війни в Україні готівкові операції з обміну російських рублів не проводяться

Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України було заборонено здійснювати будь-які валютні операції з використанням російських та білоруських рублів. Однак українці ще мають можливість продати їх. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Вони вірять у російський рубль? Посадовці, які досі мають заощадження у валюті ворога (список)».

Національний банк України на запит «Главкома» повідомив: з початком повномасштабного вторгнення РФ було видано постанову №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (зі змінами), якою заборонено банкам здійснювати будь-які валютні операції з використанням російських та білоруських рублів. «Отже, від 24 лютого 2022 року готівкові операції з обміну російських рублів не проводяться», – зазначив регулятор.

Що стосується безготівкових транзакцій, то банкам також заборонено проводити операції з купівлі та продажу російських/білоруських рублів за гривні.

Проте, як зазначає «Главком», є певні винятки. Наприклад, громадяни мають можливість продати (обміняти) російські рублі та/або білоруські рублі. Однак час такої опції стрімко спливає – вона діє до кінця 2024 року. Валютну операцію можна провести лише разово. Для цього необхідна заява від самих клієнтів.

Нагадаємо, «Главком» перерахував низку українських посадовців та чиновників, котрі на третьому році війни офіційно задекларували тисячі та мільйони російських рублів. Серед відомих постатей народний депутат і лідер проросійської «Опозиційної платформи – За життя», яку з 2022 року заборонено в Україні, Юрій Бойко вказав, що його дружина Віра зберігає 7,63 млн рублів у російському «НК Банку». Або депутат Полтавської облради від «Батьківщини» Микола Корецький, який позичив іноземцю 28 млн російських рублів.

До слова, рубль продовжує втрачати позиції на валютному ринку, і ця тенденція триватиме. Водночас курс долара у РФ до кінця 2025 року може зрости до 130-135 рублів.

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Теги: українці Нацбанк гроші валюта рублі гривня

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