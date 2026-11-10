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Курс валют 10 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Курс валют 10 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 10 листопада 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,41 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 10 листопада 2026 року. Порівняно з 9 листопада, долар США, євро та польський злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,41 грн, євро – 50,81 грн, польського злотого – 11,58 грн.

Курс валют станом на 10 листопада 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 45,4123 50,8152  60,9233  11,5861  55,4917 
Ощадбанк Ощадбанк
 45,35 / 45,99 50,65 / 51,60 59,70 / 62 11,15 / 11,75 54,10 / 56,10
Приватбанк Приватбанк
 45,4 / 46,08 50,95 / 51,54 60,88 / 61,34 11,58 / 11,75 -
ПУМБ ПУМБ
 45,50 / 46,10 50,90 / 51,60 60,50 / 61,90

11,45 / 11,75

 -
monobank monobank
 45,53 / 45,95 50,83 / 51,53 - - -
Райффайзен Райффайзен
 45,30 / 45,90

50,70 / 51,45

 58,50 / 62,40 10,90 / 11,90

52,80 / 57,00
OTP Bank OTP Bank
 45,44 / 45,75 50,61 / 51,70 60,64 / 61,80 10,54 / 11,74 54,99 / 55,98
Укрсиббанк Укрсиббанк
 45,25 / 45,95 50,50 / 51,50 59,90 / 62,10 - 54,55 / 56,55
* курс валют станом на 09:22 10 листопада 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подешевшали, а польський злотий подорожчав.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: курс валют валюта НБУ Нацбанк гроші

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