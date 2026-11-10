Курс валют 10 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,41 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 10 листопада 2026 року. Порівняно з 9 листопада, долар США, євро та польський злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,41 грн, євро – 50,81 грн, польського злотого – 11,58 грн.
Курс валют станом на 10 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,4123 ↑
|50,8152 ↑
|60,9233 ↑
|11,5861 ↑
|55,4917 ↑
|
Ощадбанк
|45,35 / 45,99
|50,65 / 51,60
|59,70 / 62
|11,15 / 11,75
|54,10 / 56,10
|
Приватбанк
|45,4 / 46,08
|50,95 / 51,54
|60,88 / 61,34
|11,58 / 11,75
|-
|
ПУМБ
|45,50 / 46,10
|50,90 / 51,60
|60,50 / 61,90
|
11,45 / 11,75
|-
|
monobank
|45,53 / 45,95
|50,83 / 51,53
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,30 / 45,90
|
50,70 / 51,45
|58,50 / 62,40
|10,90 / 11,90
|
52,80 / 57,00
|
OTP Bank
|45,44 / 45,75
|50,61 / 51,70
|60,64 / 61,80
|10,54 / 11,74
|54,99 / 55,98
|
Укрсиббанк
|45,25 / 45,95
|50,50 / 51,50
|59,90 / 62,10
|-
|54,55 / 56,55
За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подешевшали, а польський злотий подорожчав.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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