Путін дозволив вилучати гроші померлих росіян на користь бюджету

Конфіскацію грошей здійснюватимуть на основі переліку померлих осіб, який формуватиме Росмайно

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про порядок передачі державі незатребуваного майна померлих громадян. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Нові правила передбачають вилучення коштів у рублях, іноземній валюті та дорогоцінних металах із банківських рахунків і вкладів, якщо від дня смерті власника минуло понад п'ять років, а спадкові справи так і не були відкриті.

Конфіскацію активів здійснюватимуть на основі спеціального переліку померлих осіб, який формуватиме Росмайно за даними податкової служби, нотаріату, приставів і банків. Податківці мають передати первинну інформацію до 1 грудня 2026 року для подальшої перевірки відсутності спадкоємців, а уряд до 1 квітня 2027 року повинен підготувати додаткові зміни до законодавства. Наявна валюта автоматично конвертуватиметься в рублі, а метал оцінюватиметься за умовами договорів або обліковими цінами Центробанку.

Рішення про вилучення сотень мільярдів рублів із рахунків померлих громадян ухвалено на тлі стрімкого зростання дефіциту федерального бюджету Росії. За підсумками перших дев'яти місяців 2026 року показник дефіциту сягнув 5,2 трлн рублів, що на 50% перевищує рівень минулого року, а за підсумками року Міністерство фінансів очікує його зростання до 7,3 трлн рублів.

Раніше повідомлялося, що російський онлайн-кінотеатр «Амедиатека» вирізав із закордонних серіалів фрагменти з критикою та жартами про Володимира Путіна.

У документальних проєктах прибрали згадки про пристрасть президента РФ до розкоші, зауваження американських політиків, а також історії про шпигунство на горі Афон. У художніх стрічках вилучили порівняння з Путіним у «Білому лотосі», згадки про компромат у «Мільярдах» та сцену з мотрійками-правителями в «Убиваючи Єву».

До слова, президент РФ Володимир Путін під час виступу на саміті «Росія – Африка» в Москві заявив, що держава повинна впливати на роботу соціальних мереж в інтересах безпеки.

Обґрунтовуючи посилення контролю, він послався на масштабні протести у Франції через зростання цін, зауваживши, що місцева влада скаржиться на вплив несуверенних соцмереж, яким важко протидіяти. При цьому конкретних механізмів такого впливу російський диктатор не назвав.