Курс валют 24 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,05
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 24 жовтня 2026 року. Порівняно з 23 жовтня, курс долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка не змінився. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,05, євро – 50,43 грн, польського злотого – 11,54 грн.
Курс валют станом на 24 жовтня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,0510
|50,4350
|60,2309
|11,5401
|54,7899
|
Ощадбанк
|45,05 / 45,65
|50,25 / 51,25
|58,90 / 60,90
|11,15 / 11,75
|53,60 / 55,30
|
Приватбанк
|45,00 / 45,60
|50,20 / 51,20
|-
|-
|-
|
ПУМБ
|45,00 / 45,50
|50,30 / 51,00
|59,40 / 60,80
|11,40 / 11,70
|-
|
monobank
|45,16 / 45,65
|50,57 / 51,27
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,10 / 45,55
|50,10 / 51,10
|58,00 / 61,50
|10,90 / 11,90
|52,00 / 55,80
|
OTP Bank
|44,80 / 45,40
|50,00 / 50,95
|-
|-
|54,50 / 55,50
|
Укрсиббанк
|44,85 / 45,45
|50,20 / 51,10
|59,00 / 61,30
|-
|53,60 / 55,60
За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
Читайте також:
- Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2026
- Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
- Втрати ворога станом на 24 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
- Ціни на пальне 24 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
- Блекаут в окупованому Криму та Ростові, заяви Трампа про війну: головне за ніч 24 жовтня
Коментарі — 0