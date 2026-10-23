Курс валют 23 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,05
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 23 жовтня 2026 року. Порівняно з 22 жовтня, долар США та швейцарський франк подорожчали, тоді як євро, британський фунт і польський злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,05, євро – 50,43 грн, польського злотого – 11,54 грн.
Курс валют станом на 23 жовтня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,0510 ↑
|50,4350 ↓
|60,2309 ↓
|11,5401 ↓
|54,7899 ↑
|
Ощадбанк
|45,00 / 45,30
|50,30 / 50,85
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,90 / 45,45
|50,33 / 51,02
|60,13 / 60,95
|11,49 / 11,72
|-
|
ПУМБ
|44,90 / 45,50
|50,30 / 51,00
|59,40 / 60,80
|11,40 / 11,70
|-
|
monobank
|44,95 / 45,40
|50,34 / 51,01
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,90 / 45,39
|50,10 / 50,95
|58,00 / 61,50
|10,90 / 11,90
|52,00 / 55,80
|
OTP Bank
|44,75 / 45,25
|50,00 / 50,95
|-
|-
|54,25 / 55,40
|
Укрсиббанк
|44,85 / 45,24
|50,30 / 51,00
|59,30 / 61,20
|-
|54,05 / 55,35
За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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