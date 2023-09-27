У Польщі активізувалися шахраї, що крадуть гроші з карток: що треба знати українцям

Злочинці можуть видавати себе за члена родини та просити гроші

Українців повідомили про шахраїв, які крадуть гроші через платіжний механізм ВLІК

У Польщі діють шахраї, які крадуть кошти за допомогою платіжного механізму ВLІК. Про це повідомляють на сайті для українців у Польщі Yavp.pl.

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ВLІК – це платіжний механізм, завдяки якому можна швидко та легко розплачуватися за покупки в стаціонарному чи онлайн магазині, а також мобільних додатках, вносити та знімати готівку з банкоматів, переказувати кошти іншій особі, використовуючи її номер телефону. Для оплати за допомогою коду BLIK не потрібна платіжна картка.

Як працює шахрайська схема

Хоча ВLІК є безпечним платіжним засобом, він дуже часто спонукає шахраїв використовувати його для вимагання грошей. Як розповідають у дописі, шахрайство BLIK полягає у вимаганні платіжного коду, найчастіше з використанням месенджерів або акаунтів у соціальних мережах.

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Кіберзлочинець зв'язується з людиною, видаючи себе за члена родини або друга. Потім просить терміново позичити грошей. Також заохочує свою жертву створити код платежу по телефону, а потім надіслати його.

Якими способами шахраї отримують кошти

Злочинець може видавати себе за працівника банку. У телефонній розмові він повідомляє, що виявлено спробу несанкціонованого доступу до рахунку особи. Він просить підтвердити особу клієнта та запитує інформацію про залишок на рахунку, суму накопичених коштів тощо. Коли жертва дає всю інформацію, злочинець просить згенерувати BLIK-код для блокування доступу до рахунку. Насправді він потім використовує код для зняття грошей у банкоматі з рахунку жертви.

Також шахрай може зламати акаунт жертви в соціальних мережах й розіслати звідти повідомлення друзям та родичам про термінову позику на невелику суму. При цьому він генерує BLIK-код, а гроші обіцяє повернути за кілька днів.

Злочинець зі зламаного акаунта конкретної особи може писати, що загубив гаманець або його вкрали, а йому терміново потрібні гроші. За обставин, коли потрібно діяти швидко, жертва часто не перевіряє, кому вона насправді надсилає кошти.

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Шахраї діють і при продажі на OLX. Жертва отримує повідомлення в додатку WhatsApp від шахрая, який видає себе за клієнта, який хотів би купити товар через InPost. Якщо людина погоджується, то за деякий час отримує відповідь, що клієнт заплатить відразу. За кілька хвилин приходить SMS з посиланням начебто на сайт InPost. Насправді це фішинговий сайт.

Щоб отримати гроші від клієнта, там необхідно ввести дані банківської картки, на яку вони будуть зараховані. У наступному вікні з'являється лише запит на введення BLIK-коду та підтвердження платежу.

Українців закликають не поспішати, коли хтось просить BLIK-код. Потрібно зателефонувати цій людині та переконатися, що це потрібно саме їй, а не шахраю. Потрібно завжди перевіряти, кому надсилаєте коди мобільних платежів.

Нагадаємо, українських біженців, які отримують допомогу в Німеччині, запідозрили у шахрайстві з виплатами. Німецькі правоохоронці розслідують близько 150 таких справ. Спеціальні перевірки почали виявляти випадки шахрайства біженців із соціальними виплатами. У Німеччині дізналися, що 52 українці зареєстровані в інших країнах ЄС, а деякі з них отримували соціальну допомогу двічі.