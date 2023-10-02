В Україні зафіксовано аномальну активність шахраїв

Лише 14% справ про шахрайство доходило до суду

У 2023 році в Україні відкрили майже 60 тисяч кримінальних проваджень щодо шахрайства – це максимальна кількість за останні роки. Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

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Однак, попри такий «спалах шахрайства», лише 14% цих справ доходило до суду – вдвічі менше, ніж 2021 року (30%).

Зазначається, що за вісім місяців 2023 року в Україні відкрито 59 605 кримінальних проваджень з шахрайства – стаття 190 Кримінального кодексу України. Це більше, ніж за два попередні роки разом. Зокрема, 2021-го відкрили 23 847 кримінальних справ, а 2022-го – 32 086.

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«Цього року кількість нових проваджень зростає місяць до місяця. Якщо на початку року в середньому відкривали 6,7 тисячі нових проваджень проти шахраїв, то вже з травня середня кількість відкритих проваджень у місяць складає 8,2 тисячі», – йдеться в повідомленні.

Експерти пояснюють таке явище реаліями воєнного стану в Україні, що призводить до активізації шахраїв. Для своєї діяльності зловмисники використовують актуальні теми: пошук житла для переселенців, збір коштів для Збройних сил України та навіть пошук зниклих військових.

Раніше повідомлялося, що у Польщі активізувалися шахраї, що крадуть гроші з карток.