Мінімальна зарплата у 2025 році: нардепка вказала на проблему

Влада не може підняти прожитковий мінімум до фактичного рівня

Збільшення мінімальної зарплати у 2025 році навіть на 100 грн може серйозно вдарити по бюджету. Про це заявила очільниця комітету Верховної Ради з бюджету Роксолана Підласа в інтерв'ю «Інтерфаксу».

Нардепка зазначила, що прожитковий мінімум не можуть підняти до фактичного рівня, оскільки до нього прив'язано багато виплат, а соціальні стандарти можуть бути переглянуті тільки в разі зростання ВВП.

Підласа наголосила, що одним із найважливіших елементів бюджету є розмір мінімальної зарплати. Утім, за її підрахунками, навіть невелике підвищення, наприклад, на 100 гривень, може серйозно вдарити по бюджету, вимагаючи виділення додаткових 5,3 млрд грн. А збільшення мінімальної зарплати на 1000 гривень, тобто до 9000, призведе до додаткових витрат бюджету понад 50 млрд грн.

«Це значне фінансове навантаження, особливо з урахуванням того, що економіка України ще не досягла рівня відновлення, який дозволив би такі витрати без ризику для фінансової стабільності», – зауважила нардепка.

Нагадаємо, що в Україні середня заробітна плата за вакансіями у серпні 2024 року, порівняно з серпнем минулого року, зросла на 18,9% – до 19 674 грн. А середня зарплата за резюме зросла за рік на 14% – до 20 503 грн.

Примітно, що роботодавці все частіше надають перевагу жінкам. Причиною цьому стала мобілізація чоловіків і складнощі з їх бронюванням. Так, під час війни багато жінок стали підприємцями, які створюють робочі місця, і тому серед нових бізнесів 59% відкрили жінки.

Війна з Росією виснажує робочу силу в Україні. Підприємства намагаються покрити гостру нестачу кадрів, наймаючи більше жінок на традиційно чоловічі посади, а також звертаючись до підлітків, студентів та працівників старшого віку.