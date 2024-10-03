Мобілізація суттєво вплинула на зарплати жінок. Мінекономіки пояснило новий тренд

Жінки почали займати керівні посади і в «чоловічих професіях», де вищі заробітні плати

Під час повномасштабної війни багато жінок стали підприємцями та відкрили 59% нових бізнесів

Роботодавці все частіше надають перевагу жінкам. Причиною цьому стала мобілізація чоловіків і складнощі з їх бронюванням. Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, повідомляє УНН.

«Насправді, ми зараз маємо проблеми з точними цифрами, адже Держстат не працює так, як працював раніше. До повномасштабного вторгнення жінки заробляли на 18,6% менше, ніж чоловіки. Зараз склалася така ситуація, що роботодавці наймають жінок на високі та відповідальні посади через високий рівень ризику мобілізації чоловіків. Не завжди компанії мають можливість забронювати чоловіків, тому жінки, завдяки цій ситуації та готовності брати на себе відповідальність, долучаються до професій, і відповідно їхні зарплати зростають», – сказала Бережна.

Так, під час війни багато жінок стали підприємцями, які створюють робочі місця, і тому серед нових бізнесів 59% відкрили жінки.

«Потрібно розуміти, що коли ми говоримо про вирівнювання заробітної плати між чоловіками та жінками, також враховують заробітну плату військових, а це значна сума. Але якщо ми будемо відокремлювати такі моменти, то так, ми бачимо стрімке зростання зарплат у жінок» – розповіла заступниця міністра економіки.

За словами посадовиці, жінки також почали займати керівні посади і в «чоловічих професіях», де вищі заробітні плати.

«Скоро Міністерство економіки запустить грантову програму для навчання жінок на стереотипно «чоловічі професії»: водійка тролейбуса, спеціаліст із налаштування сонячних панелей та операторка дрона», – додала Бережна.

Як повідомлялося, тисячі українських жінок займають робочі місця, що вважалися чоловічими, у міру проведення мобілізації.

Нагадаємо, війна з Росією виснажує робочу силу в Україні. Підприємства намагаються покрити гостру нестачу кадрів, наймаючи більше жінок на традиційно чоловічі посади, а також звертаючись до підлітків, студентів та працівників старшого віку.

До слова, в Україні за час повномасштабної війни на шахтах почали працювати близько 500 жінок, компенсуючи нестачу чоловіків в галузі.