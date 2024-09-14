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Кабмін у 2025 році не підвищить соцвиплати, але виділить 1,5 млрд на телемарафон

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Кабмін у 2025 році не підвищить соцвиплати, але виділить 1,5 млрд на телемарафон
У 2025 році мінімальна зарплата залишиться без змін
фото з відкритих джерел

Наступного року прожитковий мінімум, який є основою для визначення державних соціальних гарантій у різних сферах, не зросте

Кабінет Міністрів у проєкті бюджету на 2025 рік пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Це вплине на розмір соціальних виплат. Про це йдеться у проєкті Закону про Державний бюджет України.

У 2025 році мінімальна зарплата залишиться без змін. З 1 січня 2025 року її розмір становитиме:

  • 8000 гривень на місяць;
  • 48 гривень за годину.

У пояснювальній записці зазначено, що цей розмір забезпечує досягнутий рівень гарантій, враховуючи значне підвищення у 2024 році (на 16% порівняно з 2023 роком).

У 2025 році базовий соціальний стандарт, прожитковий мінімум, залишиться без змін. З 1 січня 2025 року він буде становити:

  • Для однієї особи на місяць – 2920 гривень;
  • Діти до 6 років – 2563 гривні;
  • Діти від 6 до 18 років – 3196 гривень;
  • Працездатні особи – 3028 гривень;
  • Працездатні особи (для суддів, працівників державних органів, податкових і митних органів) – 2102 гривні;
  • Працездатні особи (для прокурорів окружної прокуратури) – 2102 гривні;
  • Особи з втратою працездатності (мінімальна пенсія) – 2361 гривня;
  • Особи з втратою працездатності (доплата за проживання в радіоактивно забруднених зонах) – 1600 гривень.

Цей показник є основою для визначення державних соціальних гарантій у різних сферах.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що витрати на телеканал «Рада» скоротили з 198 млн грн у 2024 році до 78,2 млн грн у 2025 році. При цьому на телемарафон у бюджеті закладено 1,5 млрд грн. Також національний кешбек виключили з бюджету на 2025 рік.

Нагадаємо, у Державному бюджеті наразі не передбачено виділення коштів на проведення будь-яких виборів. 

Також відомо, що найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Нововведення передбачають, що внески перетворюватимуться на певну кількість балів. Кожен бал дорівнюватиме 30% від середньої заробітної плати за відповідний рік. Це означає, що особи, які пропрацювали 35 років і отримували протягом цього часу середню зарплату, зможуть розраховувати на отримання щонайменше 30% свого доходу через солідарну пенсійну систему.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тисяч гривень. Фінансування програми здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН, а виплати триватимуть до кінця 2024 року.

До слова, Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт про професійну накопичувальну пенсійну систему, яка може запрацювати з 2026 року.  

Теги: Місяць Ярослав Железняк пенсія гривня прокурор бюджет зарплата депутат соцвиплати

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