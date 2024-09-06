Туристи масово критикують найромантичніше місто світу

Туристи критикують Париж за бруд, кишенькових злодіїв та великі черги

Париж очолив рейтинг міст з найбільшою кількістю людей. На рік на один кілометр квадратний там припадає аж 351 429 людей. Туристи, завдяки яким і вдалося досягнути цього показника, – тепер невдоволені і критикують французьку столицю. Про це пише британське видання Express.

Саме у Парижі співвідношення туристів до населення складає цілих 1 708 відсотків. Це суттєво впливає на рейтинг французької столиці у туристичних топах.

Що не так із Парижем?

Мандрівники вже масово хейтять Париж. Зокрема зауважують, що у Парижі фактично нереально відвідати популярні локації. Все через величезні черги, у яких можна простояти годинами. Туристи вже жартують, що треба їхати у Париж, якщо хочеш зекономити на готелях й провести весь час у чергах.

Окрім того, мандрівники обурюються, що у місті за ними не встигають прибирати. Тому Париж справляє враження доволі брудного міста.

«Якщо ви хочете витратити багато грошей на те, щоб годинами й годинами стояти в чергах, відвідуючи кожне місце, де відвідують тисячі людей, приїжджайте в Париж. Люди грубі, і ви не можете безпечно їздити на метро після 21:00», – каже один із туристів.

Ще одна з проблем французької столиці – кишенькові злодії. Туристи бояться їхати, аби не втратити свої ґаджети, гаманці та інші речі.

Так, інший незадоволений відвідувач столиці Франції стверджувує: «Це місто зараз добре відоме кишеньковими крадіжками, продавцями вкрадених мобільних телефонів, невихованими людьми, брудними районами, вуличними бійками та надто людними місцями».

«На те, щоб просто відвідати Ейфелеву вежу, не варто витрачати кровно зароблені гроші, це місто зіпсує вам святковий настрій», – завпевняє ще одна дописувачка популярного сайту серед туристів Tripadvisor.

Водночас є й ті, хто продовжують захищати Париж й наголошувати, що це – одне з найпрекрасніших міст у світі. «Хоча художні музеї та Ейфелева вежа є місцями, куди стікається більшість туристів, саме місця та широкі мости роблять це місто справді приємним», – вважають вони. Натомість експерти значного падіння інтересу до Парижу не помічають, ба навпаки, переконані що свого статусу найромантичнішого міста він не втратить.

До слова, у столиці Франції презентували виставку творів українських митців Fenetre («Вікно»). Експозиція розташована у колишньому будинку Алена Делона в Парижі та складається з 56 творів – це живопис, графіка, фотографія, пластика та ювелірство. Загалом представлено роботи 24 авторів, розповіла куратор виставки Христина Береговська.