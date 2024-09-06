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«Допомагав» зі вступом: у Києві затримано на хабарі проректора вишу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Допомагав» зі вступом: у Києві затримано на хабарі проректора вишу
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років
фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура: Необхідність заплатити гроші проректор пояснив тим, що є багато охочих стати студентами серед чоловіків

У Києві затримали на хабарі проректора одного з приватних університетів. За сприяння у вступі на стаціонар він зажадав від абітурієнта $2 тис. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Як зазначають у прокуратурі, для успішного вступу проректор з господарсько-комерційної діяльності одного з університетів Києва допомагав чоловіку з правильними відповідями під час складання вступних іспитів.

«Необхідність заплатити гроші підозрюваний також пояснив тим, що зараз дуже багато охочих стати студентами саме серед чоловіків, тож окрім документів та складених вступних іспитів потрібні ще й гроші», – кажуть у прокуратурі.

«Допомагав» зі вступом: у Києві затримано на хабарі проректора вишу фото 1
фото: Київська міська прокуратура

Проректора університету затримали в момент отримання грошей. Йому вже повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення членами приймальної комісії університету – частина 3 статті 3692 КК України.

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

До слова, проректор провідного вишу у Харкові роками привласнював мільйони за рахунок «мертвих душ».

Як відомо, правоохоронці у Львові викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаного через кордон. Підозри отримали затриманий за збут кокаїну, а також військовий одного зі львівських військових вишів. Про викриття схеми повідомили поліція, прокуратура та управління СБУ у Львівській області.

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Теги: прокуратура гроші слідство Telegram поліція кордон університет

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