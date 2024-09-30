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Відзавтра Нацбанк запроваджує обмеження на карткові перекази: що потрібно знати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відзавтра Нацбанк запроваджує обмеження на карткові перекази: що потрібно знати
За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують 150 тис. грн
фото з відкритих джерел

Обмеження в 150 тис. грн на перекази з карти на карту на місяць діятиме пів року

З 1 жовтня 2024 року Національний банк тимчасово, на пів року, встановлює ліміт для грошових переказів фізичних осіб з карти на карту (також відомі як P2P, C2С).

Обмеження в 150 тис. грн на місяць діятиме пів року. Ліміт стосуватиметься лише вихідних переказів (на картки інших фізичних осіб), однак за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку.

Варто зазначити, що обмежень вхідних переказів, а також їхньої кількості не буде. Сюди також входять перекази коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, перекази юридичних осіб, операції за реквізитами IBAN. Якщо ж перекази все ж перевищують суму 150 тис. грн, однак людина зможе підтвердити прозорість карткових операцій, то на неї теж не накладатимуть обмежень.

Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою НБУ. Постанова визначає п’ять критеріїв належності до волонтерської діяльності. Для того, щоб надавачі платіжних послуг ідентифікували фізичну особу, яка планує займатися волонтерською діяльністю, як волонтера, вона має відповідати щонайменше двом критеріям з п’яти.

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують зазначену суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність. Аналіз НБУ свідчить, що через картки «дропів» (людей, які віддають у користування третім особам свої рахунки) може проходити близько 200 млрд грн на рік.

Запроваджений період обмеження строком на шість місяців буде використаний для напрацювання спільних рішень, спрямованих на вирішення цієї проблеми. Це надалі дасть змогу Національному банку України за умови дієвості вжитих заходів відмовитися від запроваджених лімітів.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Національний банк тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту».

До слова, голова Нацбанку переконаний, що переважна більшість громадян взагалі не відчує жодних змін, адже, за даними НБУ, 98% клієнтів щомісяця здійснюють перекази, які не перевищують вказану суму у 150 тис. грн.

Як повідомлялося, Національний банк заявив, що інформація про те, що банки почали штрафувати своїх клієнтів за порушення фінансового моніторингу не відповідає дійсності. Раніше Національний банк спростував введення нових обмежень на карткові перекази, а саме лімітів у розмірі доходу клієнта, вказаного в анкеті.

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Теги: Національний банк НБУ гроші українці банк

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