Пенсійний фонд у вересні скоротив виплати українцям

На пенсійні виплати було спрямовано 62,9 млрд грн

Учора, 25 вересня, завершено фінансування пенсій за вересень 2024 року. Про це сьогодні повідомив Пенсійний фонд України.

На пенсійні виплати спрямовано 62,9 млрд грн, у тому числі через АТ «Укрпошта» – 9,6 млрд грн, через уповноважені банки – 53,3 млрд грн.

Станом на 25 вересня профінансовано:

на виплату житлових субсидій та пільг – 1420,5 млн грн;

на страхові виплати – 2596,8 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних – 1422,5 млн грн.

Для порівняння, у серпні на пенсії було направлено 63,5 млрд гривень, у липні – 62,4 млрд гривень, у червні – 62,3 млрд гривень, у травні – 60,9 млрд гривень, а у квітні – 60,5 млрд гривень.

Нагадаємо, що Кабмін готує законопроєкти, які стосуються комплексної пенсійної реформи.

Як відомо, в березні 2025 року буде проведена наступна індексація пенсій.

До слова, найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тисячі гривень. Фінансування програми здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН, а виплати триватимуть до кінця 2024 року.