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Трамп на дебатах відповів, чи бажає він перемоги України над Росією

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп на дебатах відповів, чи бажає він перемоги України над Росією
Гарріс відповіла Трампу, що «якби Трамп був президентом (у 2022 році - ред.) - Путін сидів би вже у Києві»
фото: скриншот відео

Трамп вкотре повторив, що він одразу зупинить війну ще до того, як офіційно вступить на посаду президента США

 

Експрезидент США і кандидат на пост глави держави Дональд Трамп під час дебатів з Камалою Гарріс не дав чіткої відповіді щодо перемоги України у протистоянні військової агресії з боку РФ. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на трансляцію дебатів на каналі ABC News.

Трамп лише заявив про бажання, щоб війна завершилася.

«Я хочу, щоб війна закінчилася, щоб перестали гинути люди. Ті цифри, які вам кажуть, не відповідають дійсності. Я хочу, щоб війна припинилась. Я хочу врятувати життя, бо люди гинуть мільйонами. Мільярди грошей витрачаються на цю війну Америкою. Вони не просять гроші в Європи у такому обсязі», – заявив Трамп.

За його словами, Байден та Гарріс «не мають сміливості сказати Європі, щоб та витрачала більше грошей на оборону».

«Я добре знаю Зеленського, я добре знаю Путіна. Мене поважають. А Байдена не поважають. І за що його поважати, він за два роки не дзвонив Путіну. Якщо за мене проголосують, я поговорю з одним президентом, поговорю з другим і війна закінчиться.... Байден взагалі не знає, як спілкуватися з Путіним. Мільйони людей гинуть, ми на порозі Третьої світової війни», – наголосив експрезидент США.

Також Дональд Трамп повторив свою тезу про те, що він одразу зупинить війну між Україною та Росією ще до того, як офіційно вступить на посаду президента США.

Водночас Гарріс відповіла Трампу, що «якби Трамп був президентом (у 2022 році - ред.) – Путін сидів би вже у Києві».

«Нам потрібно розуміти важливість НАТО і того, що ми робимо для підтримки України. Інакше б Путін вже сидів в Києві і думав, як напасти на Польщу. Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід», – сказала кандидат від демократів.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп стикається з викликом напередодні других президентських дебатів, які можуть стати його найкращою можливістю зміцнити позиції в президентських перегонах. Проте його стратегія може бути під загрозою через небажання відмовитись від особистих нападок. 

Як відомо, Гарріс прийняла умови дебатів з Дональдом Трампом.

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Теги: війна Дональд Трамп гроші вибори у США

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