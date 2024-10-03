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Підвищення військового збору «заднім числом». Нардеп пояснив проблему, з якою зіштовхнуться українці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Підвищення військового збору «заднім числом». Нардеп пояснив проблему, з якою зіштовхнуться українці
У разі прийняття закону зарплати з цього місяця треба буде перерахувати з урахуванням нового податку
фото: Freepik

Військовий збір має піднятися з 1,5% до 5%

Уже цього місяця Верховна Рада може прийняти закон про підвищення податків. Очікується, що він вступить у силу «заднім числом». Народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Ярослав Железняк пояснив, як це вплине на зарплати українців.

За даними нардепа, під час робочої групи із озвучених змін, які пропонуються від голови Комітету Данила Гетманцева, головною була дата набрання чинності. Очікується, що приблизно після 15-го жовтня закон буде прийнято, але вступить у силу він заднім числом із 1 жовтня.

Крім того, Гетманцев запропонував впровадити помісячну звітність ПДФО з 2025 року та відкласти деякі норми:

  • доходи за результатами річного декларування залишити 1,5% військовий збір до кінця цього року. А з 2025 – ставка 5%;
  • єдиний податок 3 групи з першого кварталу, в якому закон набере чинності;
  • будь-які операції (типу нерухомість) з моменту набрання сили закону (тобто не 1 жовтня);
  • зарплати з 1 жовтня треба буде перерахувати (але якщо звільнився, то вже перераховувати не треба);
  • не застосовувати військовий збір для ФОПів, які зараз звільнені від єдиного податку (це ФОПи, які перебувають на прифронтових та деокупованих територій).

«Із нових джерел додали ренту на видобуток щебню, і пільгу по ПДФО по іноземній допомозі для біженців буде продовжено», – додав Железняк.

Щодо підняття військового збору з 1,5% до 5% з 1 жовтня, то, за словами нардепа, на зарплати це вплине так: «Десь 14-15 жовтня всім виплатять аванс і люди фізично отримають гроші в руки. З нього військовий податок буде ще 1,5% (оскільки закон ще не вступив у силу). Але потім податок за той же жовтень стане вже не 1,5%, а 5%… у тому числі з авансу. І що ж робити роботодавцю? Він уже виплатив аванс і гроші назад не забере. Тут Мінфін пропонує просто забрати ці гроші при виплаті зарплати».

Тобто, як пояснює Железняк, наприкінці цього місяця «людям зарплата прийде мало того, що вже менше на -3,5% підвищення військового збору, так і ще мінус ті гроші з авансу».

До відома, завтра, 4 жовтея, Комітет Верховної Ради з питань податкової політики збереться для обговорення фінальної версії законопроєкту 11416-д про підвищення податків.

Як повідомлялося, під час обговорення законопроєкту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» лунала ідея підвищити ставку податку на додану вартість одночасно зі збільшенням військового збору, однак з низки причин вона була відкинута.

Як повідомлялося, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році. За законопроєкт проголосували 241 депутат, проти виступили 14, 28 утрималися. Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025.

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Теги: податки зарплата Данило Гетманцев Ярослав Железняк зарплатня

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