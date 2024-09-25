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Які обласні адміністрації лідирують за рівнем зарплат – дані Мінфіну

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Які обласні адміністрації лідирують за рівнем зарплат – дані Мінфіну
З 1 січня уряд ввів нові умови оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад
фото: РБК-Україна

У серпні у середньому щомісячний дохід чиновників у обладміністраціях становив 34,9 тис. грн

Найвищий офіційний дохід мають працівники Харківської обласної державної адміністрації, де середня зарплата дорівнює 53,8 тис. грн. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

Міністерство оприлюднило свіжу інформацію про заробітні плати та чисельність працівників державних органів.

Так, на другому місці за рівнем середньої зарплати перебуває Херсонська обласна державна адміністрація, де вона становить 52,5 тис. грн. Наступна у списку – Луганська обласна державна адміністрація – 46,0 тис. грн.

Які обласні адміністрації лідирують за рівнем зарплат – дані Мінфіну фото 1
скриншот: mof.gov.ua

Натомість, найнижчі середні зарплати у таких відомствах:

  • Тернопільська обласна державна адміністрація – 24,8;
  • Кіровоградська обласна державна адміністрація – 23,8;
  • Чернігівська обласна державна адміністрація – 23,6.
Які обласні адміністрації лідирують за рівнем зарплат – дані Мінфіну фото 2
скриншот: mof.gov.ua

Як свідчать дані, порівняно із січнем заробітна плата зросла. У серпні у середньому щомісячний дохід держчиновників становив 34,9 тис. грн. А на початку року дохід становив 21,5 тис. грн. Це говорить про те, що зараз оплата праці чиновників у обласних адміністраціях вища за середній рівень зарплат в країні.

Які обласні адміністрації лідирують за рівнем зарплат – дані Мінфіну фото 3
скриншот: mof.gov.ua

У відомстві розповіли, що з 1 січня уряд ввів нові умови оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад: це підвищило прозорість, передбачуваність і справедливість у виплаті зарплати працівникам держорганів.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів не прогнозують перебоїв із соціальними виплатами упродовж 2025 року, адже це – один із пріоритетів державного бюджету. Про це під час брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

До слова, проєктом закону про держбюджет-2025 ряду органів влади буде збільшена зарплата. 

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Теги: міністр зарплата Держбюджет

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