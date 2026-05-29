Міжнародний день миротворців ООН: скільки отримували українські «блакитні берети»

glavcom.ua
За роки участі в місіях Україна отримала від ООН близько 500 млн доларів – і досвід, який тепер застосовують на власній землі
фото ілюстративне
З 1992 року через миротворчі місії пройшли 44 000 українців – у 2022-му всіх відкликали додому

Сьогодні, 29 травня, світ відзначає Міжнародний день миротворців ООН. «Главком» розповідає про фінансове забезпечення українських миротворців і те, скільки держава заробила на міжнародних місіях.

Чому 29 травня

Дату обрала Генеральна Асамблея ООН у 2002 році: саме 29 травня 1948 року в Палестині розпочала роботу перша миротворча місія в історії організації. В Україні свято відзначають з 2003 року.

З 1992 року українські миротворці взяли участь у 36 військових операціях по всьому світу. Через них пройшли 44 000 військовослужбовців, 55 з них загинули. Станом на 2022 рік Україна була дев'ятою країною за кількістю військових у місіях ООН. 7 березня 2022 року Указом Президента всіх українських миротворців відкликали зі всього світу – захищати власну державу.

Скільки отримували українські миротворці

Грошове забезпечення виплачувалося в доларах США і суттєво різнилося залежно від посади та епохи. У 1996 році під час місії в Анголі офіцери отримували 800–860 доларів, солдати – 500–550 доларів на місяць. У 2005 році в Іраку виплати становили 600–800 доларів. Проте до 2013 року зарплата зросла у 4–5 разів порівняно з іракською місією.

Згідно з постановами Кабміну, рядовий та сержантський склад отримував від 1 860 до 2 710 доларів на місяць залежно від розряду. Офіцерський склад – від 2 850 доларів (командир взводу, лікар, інженер) до 3 600 доларів (командир дивізії). Командири рот, батарей і вертольотів – рівно 3 000 доларів. Для учасників окремих місій – наприклад, у Кот-д'Івуарі – виплати могли зростати ще вдвічі.

Миротворці останніх ротацій у Конго (2021–2022 роки) зазначали: такий рівень забезпечення давав змогу після повернення купувати нерухомість в Україні.

Скільки Україна заробила на місіях

Участь у місіях ООН – це не лише виплати бійцям, а й суттєвий дохід для держави. ООН компенсує країні кожного направленого військовослужбовця, кожну одиницю техніки та кожну годину нальоту авіації. Наприклад, лише один український вертолітний загін у Ліберії за 2004–2010 роки приніс до бюджету близько 119 млн доларів – за техніку та льотні години. Загалом за роки незалежності Україна отримала від ООН близько 500 млн доларів компенсацій, які спрямовувалися на потреби армії.

На відміну від операцій НАТО, місії ООН дозволяли не просто покривати витрати, а й отримувати реальний прибуток для бюджету.

Досвід, який тепер на фронті

Досвід миротворців виявився безцінним після 24 лютого 2022 року. Люди, які пройшли гарячі точки Африки, Балкан і Близького Сходу, стали однією з найбільш підготовлених частин ЗСУ. Чимало з тих, хто вижив у найнебезпечніших куточках світу, загинули, захищаючи власну країну. 

Теги: календар свято Україна миротворча місія зарплата миротворці

