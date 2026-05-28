Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

«Ощадбанк» закликав частину клієнтів терміново замінити картки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Ощадбанк» закликав частину клієнтів терміново замінити картки
Державний банк продовжив дію своїх карток, термін яких закінчився
фото з відкритих джерел/ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

 Певна категорія карток не відповідає внутрішнім технічним параметрам безпеки, через що вони не будуть продовжені автоматично і будуть заблоковані

Державний «Ощадбанк» офіційно оголосив про чергове продовження терміну дії всіх своїх платіжних карток, які мали закінчитися починаючи з лютого 2022 року. Згідно з новим рішенням фінустанови, такі картки залишатимуться повноцінно активними щонайменше до 31 грудня 2026 року. Продовження здійснюється повністю в автоматичному режимі, тому клієнтам не потрібно йти до відділень. «Главком» з'ясував, кому з клієнтів фінустанови необхідно обов'язково замінити пластик найближчим часом та які обмеження чекають на власників «забутих» рахунків.

Як наголошує пресслужба банку, це послаблення торкнеться не всіх. Певна категорія карток не відповідає внутрішнім технічним параметрам безпеки, через що вони не будуть продовжені автоматично і згодом виявляться заблокованими.

Менеджмент державного банку роз'яснив, що автоматичне оновлення терміну дії заблокують для рахунків, які демонструють тривалу пасивність. Процедура пролонгації не буде застосована до таких платіжних інструментів:

«Сплячі» картки: за якими не було зафіксовано жодної фінансової чи транзакційної операції (перекази, оплата послуг, зняття готівки) починаючи з 1 січня 2025 року;

Порожні рахунки: картки, баланс коштів на яких є нульовим або має від'ємне значення (наявність незакритого овердрафту чи боргу за обслуговування).

Банкіри радять усім користувачам заздалегідь перевірити кінцеву дату, вказану на лицьовому боці пластику, а також переглянути історію руху коштів у мобільному банкінгу. Якщо картка тривалий час лежала без діла чи на ній немає жодної гривні – автоматика її просто проігнорує.

Клієнтам, чий пластик підпадає під вищезгадані критерії обмежень, необхідно ініціювати процедуру стандартного перевипуску. В «Ощадбанку» зазначають, що для цього зовсім не обов'язково витрачати час на візити до банківських установ.

Замовити нову картку можна кількома зручними способами (залежно від типу вашого рахунку та поточного клієнтського статусу):

  • Через офіційний мобільний додаток «Мобільний Ощад»;
  • Звернувшись на гарячу лінію єдиного контакт-центру банку;
  • Особисто в найближчому працюючому відділенні «Ощадбанку».

Для тих громадян, чиї картки були успішно і стабільно оновлені системою в автоматичному режимі, жодних незручностей чи лімітів не передбачено. Попри фізично вичерпаний термін, що вибитий на пластику, інструмент функціонуватиме без обмежень.

  • Зокрема, такі картки й надалі будуть доступні для виконання всіх базових операцій:
  • Безконтактні розрахунки в терміналах магазинів та супермаркетів;
  • Зняття готівкових коштів у банкоматах будь-яких українських банків;
  • Отримання та зарахування пенсій, заробітних плат та інших державних соціальних виплат;
  • Проведення оплат та онлайн-покупок на інтернет-сайтах (якщо сайт вимагає введення терміну дії, необхідно вказувати дату, яка надрукована на самій картці).

Як відомо, Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні майже 2,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Єврокомісія позитивно оцінила виконання плану України за четвертий квартал 2025 року. 

Читайте також:

Теги: Ощадбанк банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ощадбанку повернуто незаконно затримані у березні кошти
Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку
6 травня, 16:00
Раніше Міністерство торгівлі Китаю наказало компаніям ігнорувати санкції США
Китай таємно наказав банкам призупинити кредитування підсанкційних НПЗ
7 травня, 04:57
Нацбанк відреагував на звинувачення щодо Сенс Банку
Нацбанк пояснив, чому державі довелося націоналізувати Сенс Банк
6 травня, 19:47
Гладишенко подав заяву за власною ініціативою
Голова Наглядової ради Сенс Банку призупинив повноваження
6 травня, 20:15
Фахівці банку працюють над розв'язанням проблеми
У застосунку Приватбанку стався збій (оновлено)
11 травня, 12:12
Euroclear заявив, що не визнає повноваження російського суду у цій справі
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
19 травня, 07:59
Національний банк оновив офіційний курс валют на 21 травня 2026 року
Курс валют 21 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
21 травня, 09:46
Кремль іде на відчайдушний крок через брак нафтодоларів
Центробанк Росії рекордними темпами розпродає золоті резерви – Bloomberg
22 травня, 08:12
Скотт Мактоміней позує з персональною банкнотою
Банк Шотландії випустив банкноту з пам'ятним голом зірки футбольної збірної
26 травня, 12:27

Особисті фінанси

«Ощадбанк» закликав частину клієнтів терміново замінити картки
«Ощадбанк» закликав частину клієнтів терміново замінити картки
Купити квартиру в Україні та Польщі: порівняння цін на нерухомість
Купити квартиру в Україні та Польщі: порівняння цін на нерухомість
Виплати та допомога з працевлаштуванням. Уряд ухвалив нові безбарʼєрні рішення
Виплати та допомога з працевлаштуванням. Уряд ухвалив нові безбарʼєрні рішення
Рада звільнила від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів
Рада звільнила від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів
Біткоїни вразливі до квантових атак? Дослідження виявили слабкі сторони криптовалюти
Біткоїни вразливі до квантових атак? Дослідження виявили слабкі сторони криптовалюти
Житло для переселенців. Свириденко назвала області, де затримується використання коштів
Житло для переселенців. Свириденко назвала області, де затримується використання коштів

Новини

США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Сьогодні, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Сьогодні, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Сьогодні, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Сьогодні, 19:06
Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола
Сьогодні, 18:48
Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Сьогодні, 16:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua