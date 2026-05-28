«Ощадбанк» закликав частину клієнтів терміново замінити картки

Певна категорія карток не відповідає внутрішнім технічним параметрам безпеки, через що вони не будуть продовжені автоматично і будуть заблоковані

Державний «Ощадбанк» офіційно оголосив про чергове продовження терміну дії всіх своїх платіжних карток, які мали закінчитися починаючи з лютого 2022 року. Згідно з новим рішенням фінустанови, такі картки залишатимуться повноцінно активними щонайменше до 31 грудня 2026 року. Продовження здійснюється повністю в автоматичному режимі, тому клієнтам не потрібно йти до відділень. «Главком» з'ясував, кому з клієнтів фінустанови необхідно обов'язково замінити пластик найближчим часом та які обмеження чекають на власників «забутих» рахунків.

Як наголошує пресслужба банку, це послаблення торкнеться не всіх. Певна категорія карток не відповідає внутрішнім технічним параметрам безпеки, через що вони не будуть продовжені автоматично і згодом виявляться заблокованими.

Менеджмент державного банку роз'яснив, що автоматичне оновлення терміну дії заблокують для рахунків, які демонструють тривалу пасивність. Процедура пролонгації не буде застосована до таких платіжних інструментів:

«Сплячі» картки: за якими не було зафіксовано жодної фінансової чи транзакційної операції (перекази, оплата послуг, зняття готівки) починаючи з 1 січня 2025 року;

Порожні рахунки: картки, баланс коштів на яких є нульовим або має від'ємне значення (наявність незакритого овердрафту чи боргу за обслуговування).

Банкіри радять усім користувачам заздалегідь перевірити кінцеву дату, вказану на лицьовому боці пластику, а також переглянути історію руху коштів у мобільному банкінгу. Якщо картка тривалий час лежала без діла чи на ній немає жодної гривні – автоматика її просто проігнорує.

Клієнтам, чий пластик підпадає під вищезгадані критерії обмежень, необхідно ініціювати процедуру стандартного перевипуску. В «Ощадбанку» зазначають, що для цього зовсім не обов'язково витрачати час на візити до банківських установ.

Замовити нову картку можна кількома зручними способами (залежно від типу вашого рахунку та поточного клієнтського статусу):

Через офіційний мобільний додаток «Мобільний Ощад»;

Звернувшись на гарячу лінію єдиного контакт-центру банку;

Особисто в найближчому працюючому відділенні «Ощадбанку».

Для тих громадян, чиї картки були успішно і стабільно оновлені системою в автоматичному режимі, жодних незручностей чи лімітів не передбачено. Попри фізично вичерпаний термін, що вибитий на пластику, інструмент функціонуватиме без обмежень.

Зокрема, такі картки й надалі будуть доступні для виконання всіх базових операцій:

Безконтактні розрахунки в терміналах магазинів та супермаркетів;

Зняття готівкових коштів у банкоматах будь-яких українських банків;

Отримання та зарахування пенсій, заробітних плат та інших державних соціальних виплат;

Проведення оплат та онлайн-покупок на інтернет-сайтах (якщо сайт вимагає введення терміну дії, необхідно вказувати дату, яка надрукована на самій картці).

