Купити квартиру в Україні та Польщі: порівняння цін на нерухомість

Аналітики дослідили ринок компактного житла: де купувати вигідніше та як різняться ціни у найбільших містах двох країн

Попри близьке сусідство та активні міграційні процеси, ринки нерухомості України та Польщі демонструють колосальний розрив у вартості квадратних метрів. Квартири в українських містах залишаються в рази доступнішими для покупців, аніж на території західного сусіда. «Главком» детально проаналізував цінові показники по регіонах.

Як свідчать результати дослідження компанії «OLX Нерухомість», загальна медіанна вартість компактного житла площею 30–40 м² в Україні у квітні 2026 року становила $39 тис., тоді як у Польщі цей показник сягнув $124 тис.

Рейтинг міст: Львів дорожчий за Київ, а Варшава б'є рекорди

Всередині України аналітики зафіксували несподівану зміну лідера – найдорожчим містом для купівлі однокімнатної квартири площею 30–40 м² став Львів. Медіанна ціна тут у квітні 2026 року закріпилася на позначці $62 тис. Столиця опинилася на другому місці з показником у $57 тис. Помітно доступнішим є житло в Одесі – в середньому $40 тис. за аналогічну площу. Натомість найдешевші квартири розташовані на сході та південному сході країни: у Дніпрі таке помешкання коштує $28,7 тис., а у Харкові – $25 тис.

У Польщі ж ціни на нерухомість перебувають у зовсім іншій фінансовій лізі. Купівля малогабаритної квартири у Варшаві обійдеться інвестору в середньому у $172 тис., що більш ніж утричі перевищує столичні цінники Києва. В інших польських мегаполісах прайси також тримають високу планку. Зокрема, у Гданську та Кракові медіанна вартість житла становить $162 тис., у Вроцлаві покупцям доведеться викласти близько $146 тис., а в Познані – $132 тис.

Попит та пропозиція: українці активніше шукають житло

Цікава тенденція спостерігається у сфері користувацької активності. На відміну від медіанних цін, загальний попит на купівлю малогабаритних квартир в Україні виявився приблизно на 23% вищим, ніж у Польщі.

Проте внутрішня статистика міст суттєво різниться:

Варшава проти Києва: у польській столиці інтерес до купівлі нерухомості на 45% вищий, ніж у головному мегаполісі України.

Інші регіони Польщі: у таких містах, як Краків, Познань чи Гданськ, кількість відгуків на оголошення є навпаки нижчою порівняно з українськими обласними центрами – в середньому в 1,5–2 рази.

Українські лідери інтересу: друге місце за рівнем попиту в нашій країні впевнено посідає Одеса, а на третьому розташувався Харків. Водночас у найдорожчому за вартістю Львові реальний попит покупців є значно стриманішим.

При цьому пропозиція житла на ринку в обох державах майже зрівнялася. Кількість активних оголошень про продаж квартир в Україні лише на 2% перевищує польські обсяги.

Вплив воєнного фактора на вартість квадратного метра

Експерти платформи наголошують, що на формування цін в Україні наразі критично впливає безпекова ситуація та близькість до лінії фронту.

Фронтовий дисконт нерухомості Саме загроза постійних обстрілів стримує зростання цін у східних та південно-східних регіонах, що суттєво занижує загальнонаціональний медіанний показник. Яскравим прикладом є Харків та Дніпро, де вартість готового житла площею до 40 квадратних метрів є мінімум удвічі нижчою, ніж у відносно безпечному Львові.

Нагадаємо, Ужгород залишається одним із найбільш затребуваних міст заходу України для оренди житла, утримуючи високі цінові позиції після хвиль внутрішньої міграції. Станом на кінець травня 2026 року середня вартість однокімнатної квартири тут коливається в межах 12 тис.–15 500 грн залежно від району, стану будівлі та близькості до набережної.

Як відомо, Львів залишається одним із найдорожчих міст України для оренди житла, конкуруючи за рівнем цін зі столицею. Станом на кінець травня 2026 року середня вартість однокімнатної квартири тут коливається в межах 14 800–18 000 грн залежно від району та стану будівлі. Проте для тих, хто має обмежений бюджет, на ринку завжди є «нижня планка».