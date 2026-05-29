Мінфін повідомив, наскільки зросли зарплати працівників облдержадміністрацій за рік

Загальна фактична чисельність працівників державних органів влади у квітні 2026 року становила 165,8 тис. осіб

Середня зарплата працівників обласних держадміністрацій за рік зросла майже на 10,3 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів.

Зазначається, що загальна фактична чисельність працівників державних органів влади у квітні 2026 року становила 165,8 тис. осіб (на 1,6 тис. осіб менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року). З них: 108,6 тис. осіб – у державних органах центрального рівня (разом із територіальними органами), 23,1 тис. осіб – у місцевих державних (військових) адміністраціях, 34,1 тис. осіб – в органах судової влади.

«Середній рівень нарахованої заробітної плати у квітні для працівників апаратів державних органів центрального рівня становив 60,7 тис. грн (на 3,5 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді минулого року), для їхніх територіальних органів обласного рівня – 36 тис. грн (на 2,6 тис. грн більше ніж у квітні 2025 року)», – зауважує Мінфін.

Зокрема, за даними Міністерства фінансів, середня оплата праці працівників обласних державних (військових) адміністрацій у квітні становила 45,1 тис. грн, що майже на 10,3 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді минулого року.

«Варто зазначити, що заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством, тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися», – додається у заяві.

Нагадаємо, середня заробітна плата штатних працівників в Україні у березні 2026 року зросла до 30 356 грн, що на 7,2% більше, ніж у лютому. Регіональний розподіл доходів залишається традиційно нерівномірним. Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у столиці – 49 381 грн, а також у Київській області – 29 997 грн. На протилежному полюсі – Кіровоградська область із середньою зарплатою 21 375 грн та Чернівецька область – 21 453 грн.