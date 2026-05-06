США схвалили продаж Україні авіабомб підвищеної дальності

JDAM (Joint Direct Attack Munition) – це комплект обладнання на основі GPS/INS від Boeing, що перетворює звичайні авіабомби (230–960 кг) на високоточні «розумні» боєприпаси

Вартість замовлення високоточних авіабомб збільшеної дальності JDAM становитиме $373,6 млн

Сполучені Штати надали дозвіл на постачання Україні обладнання для авіаційних бомб Joint Direct Attack Munitions – Extended Range (JDAM-ER), а також супутніх систем на загальну суму $373,6 млн. За інформацією Reuters, відповідний запит Києва включає 1200 одиниць хвостових частин KMU-572 та 332 одиниці типу KMU-556. Про це пише «Главком».

Окрім безпосередньо комплектів для боєприпасів, угода передбачає передачу програмного забезпечення для озброєння, запасних частин, витратних матеріалів та обладнання для технічного обслуговування. Також пакет допомоги включає інженерну, логістичну та технічну підтримку, яку забезпечуватиме корпорація Boeing як основний виконавець контракту.

У Державному департаменті США підкреслили, що це озброєння зміцнить оборонний потенціал України перед актуальними та майбутніми викликами. «Запропонований продаж сприятиме посиленню спроможності України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для виконання завдань із самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужному потенціалу протиповітряної оборони», – зазначили у відомстві.

Технологія JDAM дозволяє модернізувати звичайні авіабомби, перетворюючи їх на високоточні керовані снаряди за допомогою інерційного наведення та GPS. Особливістю версії Extended Range (ER) є наявність спеціального складаного крила, яке фактично робить боєприпас крилатим. Виробництво цих систем має значні масштаби: якщо до кінця 2016 року компанія Boeing випустила близько 300 тис. одиниць, то до початку 2024 року цей показник сягнув 550 тис. комплектів.

Раніше стало відомо, що міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон вивільнив $400 млн фінансування для України, які раніше були схвалені Конгресом.

«Фінансування було виділено на нарощування європейського потенціалу, і станом на вчора його було вивільнено», – сказав він під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників.