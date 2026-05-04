Німеччина вирішила передати Україні станцію з інфраструктури газу РФ

Єгор Голівець
Німеччина вирішила передати Україні газову ТЕЦ із міста Лубмін
Після зупинки «Північного потоку» об’єкт залишився без роботи і не знайшов покупця

У Німеччині планують передати Україні виведену з експлуатації газову електростанцію в місті Лубмін, яка раніше обслуговувала газопровід «Північний потік-1». Йдеться про об’єкт, що після зупинки постачання російського газу втратив економічну доцільність і не знайшов покупця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Die Welt.

У компанії підтвердили, що об’єкт розглядають як гуманітарну допомогу для України. «Силова установка буде надана українському оператору електростанції на умовах самовивозу в рамках гуманітарної допомоги», – заявили в Sefe.

Там наголосили, що для компанії це рішення є економічно виправданим. За їхніми словами, передача станції не призведе до збитків у порівнянні з варіантом демонтажу і здачі обладнання на металобрухт. «Водночас ця транзакція сприяє підтримці української енергетичної інфраструктури», – додали в компанії.

Йдеться про газову електростанцію потужністю 84 МВт, яка раніше забезпечувала технологічне тепло під час закачування російського газу до німецької мережі. Після припинення постачання газу через «Північний потік-1» у вересні 2022 року її робота втратила рентабельність. Уже у 2023 році експлуатацію об’єкта повністю зупинили.

Надалі власники намагалися знайти покупця для станції, однак безуспішно. Через відсутність інших споживачів тепла на місці об’єкт фактично залишився без функціонального навантаження.

Рішення про передачу електростанції Україні вже викликало політичну реакцію всередині Німеччини. Зокрема, представник ультраправої та проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» в ландтагу Мекленбурга-Передньої Померанії Ніколаус Крамер розкритикував цей крок. Він назвав «абсурдним» рішення передати Україні «повністю функціональну установку комбінованого виробництва тепла та електроенергії».

Нагадаємо, що з 25 квітня Європейський Союз заборонив закупівлю російського скрапленого природного газу на спотовому ринку. Поставки за довгостроковими контрактами можуть тривати до кінця року. Водночас заборона все одно може створити певні труднощі для європейського блоку. 

