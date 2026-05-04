Німці знайшли альтернативу Tomahawk? Експерти запропонували розробку ракет з Україною

Відмова США від розміщення ракет Tomahawk у Німеччині посилює ризики безпеки Європи й стимулює її до оборонної автономії

Відмова США розміщувати ракети змусила шукати нову модель стримування

У Німеччині пролунали заклики до перегляду оборонної політики на тлі рішення США не розміщувати крилаті ракети Tomahawk на території країни. Експерт з питань оборони німецької партії ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, що Європі слід розглянути можливість спільної з Україною розробки ракетних систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецького мовника Tagesschau.

Європейським країнам варто посилити власний оборонний потенціал і зменшити залежність від рішень Вашингтона. Кізеветтер вважає, що відмова США від розміщення ракет є «величезною помилкою», яка створює додаткові ризики для безпеки регіону.

«Вихід полягає в тому, щоб розробити щось подібне спільно з Україною, щоб до 2030 року такі системи вже були в наявності», – заявив він.

Експерт підкреслив, що відсутність американських систем середньої дальності, здатних протистояти ядерній загрозі з боку Росії, безпосередньо впливає на рівень захисту європейських країн. На його думку, наслідки можуть бути серйознішими, ніж навіть скорочення військової присутності США, включно з можливим виведенням тисяч американських військових із Німеччини.

«Росія не веде переговори, вона ставить перед фактом. І той факт, що ми зараз, по суті, відмовляємося від звичайної програми модернізації, – це величезна помилка», – наголосив Кізеветтер.

Подібну позицію висловив і експерт з питань безпеки Ніко Ланге. За його словами, Європі необхідно розвивати власні або незалежні від США засоби стримування, здатні забезпечити дальній радіус ураження.

«Якщо американські ракети не з'являться, нам знадобляться німецькі або європейські, або, принаймні, незалежні від американських рішень, засоби стримування, що забезпечують дальній бій», – зазначив він.

Ланге також звернув увагу на розміщення російських ракетних комплексів «Іскандер» у Калінінградській області, які, за його словами, становлять загрозу для всієї Європи. У разі відсутності американських ракет, ця прогалина у системі стримування залишатиметься невирішеною.

Крилата ракета Tomahawk – це високоточна дозвукова зброя класу «поверхня-поверхня», яку виробляють у США. Вона перебуває на озброєнні американських збройних сил із 1983 року та вперше була застосована під час операції «Буря в пустелі» у 1991 році. Ракети базуються на кораблях, підводних човнах і наземних установках. Вони є одним із ключових елементів ударного потенціалу ВМС США.

Нагадаємо, що за чотири тижні війни проти Ірану американські військові застосували понад 850 крилатих ракет Tomahawk, що викликало занепокоєння частини посадовців Пентагону через стрімке скорочення запасів високоточної зброї.

Ці ракети залишаються ключовим елементом ударів ще з часу їх першого застосування під час війни в Перській затоці 1991 року. Водночас щороку виробляється лише кілька сотень Tomahawk, а точну кількість на озброєнні Пентагон не розголошує.