Крадене зерно: Україна відправила Ізраїлю пакет документів для арешту судна РФ

Україна вимагає від Ізраїлю заарештувати судно Panormitis із награбованим зерном

Офіс Генерального прокурора України офіційно звернувся до компетентних органів Ізраїлю із запитом про міжнародну правову допомогу. Украхна вимагає накладення арешту на морське судно Panormitis («Панорамітис») та його вантаж, який, за даними слідства, є частиною масштабної схеми Кремля з легалізації викраденого українського зерна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що пакет документів для арешту судна вже доставлений ізраїльській стороні. Україна просить партнерів про конкретні правові дії:

накласти арешт на судно та вантаж;

провести невідкладний обшук;

вилучити всю суднову та вантажну документацію;

відібрати зразки зерна для експертизи;

провести допит членів екіпажу.

«За даними слідства, PANORMITIS перевозить зерно, частково вивезене з тимчасово окупованих територій України. Продукцію завантажили після перевалки з іншого судна. Наразі воно прямує до порту Хайфа. Слідчі задокументували факти незаконного заходу судна в закриті порти України. Це грубе порушення українського законодавства та норм міжнародного морського права», — наголосив генпрокурор.

Досудове розслідування веде ГУ СБУ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора. Загальні цифри розкрадань з початку повномасштабного вторгнення вражають – незаконно вивезено понад 1,7 млн тонн агропродукції, загальна вартість вкраденого перевищує 20 млрд грн.

Як відомо, Міністр закордонних справ Гідеон Саар відповів на звинувачення президента України Володимира Зеленського через судна із краденим українським зерном. Він закликав надати докази крадіжки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що судно з українським зерном, яке Росія незаконно вивезла з окупованих територій, прибуло до порту Ізраїлю та готується до розвантаження. За його словами, такі дії є порушенням міжнародного права і не можуть розглядатися як легальний бізнес.

Як відомо, до ізраїльського порту Хайфа прибуло судно Panormitis з краденою українською пшеницею. Як вказує сервіс для відстеження суден VesselFinder, Panormitis прибув до Хайфи близько 01:07 27 квітня за Києвом. Вантаж судна становить 6,2 тис. тонн пшениці та понад 19 тис. тонн ячменю.

Корабель перебував на якірній стоянці порту Кавказ в російських територіальних водах, не порушивши кордон України. Водночас порушення вчиняли судна, які доставили йому зерно.

Документи на вантаж Пестрікова були оформлені в російському порту Темрюк, куди він прийшов з Бердянська завантаженим. Завдяки цьому росіяни можуть приховати походження зерна.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв про формування Росією масштабного тіньового флоту, який систематично вивозить мільйони тонн викраденого зерна з тимчасово окупованих українських регіонів. Раніше повідомлялося, що Ізраїль дозволив судну Abinsk із вантажем пшениці з тимчасово окупованих територій України зайти до порту Хайфа.

До слова, Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських фізичних та юридичних осіб, причетних до прийому російських суден із викраденим українським зерном.