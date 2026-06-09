Інфляція в Україні вперше за чотири місяці сповільнилася

Держстат: річний показник знизився до 8,2%, фрукти подорожчали на 11%, яйця подешевшали на 15%

У травні 2026 року річна інфляція в Україні сповільнилася до 8,2% – після чотирьох місяців безперервного зростання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу статистики.

Що подорожчало і що подешевшало

Порівняно з квітнем споживчі ціни у травні зросли на 0,9%, базова інфляція становила 0,7% за місяць і 7,9% у річному вимірі.

Найбільше на загальний показник вплинуло продовольство: харчові продукти та безалкогольні напої за місяць подорожчали на 1,2%. Серед лідерів зростання – фрукти (+11,1%), продукти переробки зернових, хліб, соняшникова олія, макарони, риба, безалкогольні напої, яловичина та цукор – від 1,2% до 6,4%.

Водночас низка продуктів подешевшала:

яйця – на 15,3%;

овочі, молоко, свинина, вершкове масло та сало – також знизилися в ціні.

Алкоголь і тютюн подорожчали на 1,9%: тютюнові вироби – на 2,1%, алкогольні напої – на 1,6%. Одяг і взуття, навпаки, стали дешевшими на 1,8% – взуття на 2%, одяг на 1,6%.

Транспорт і пальне

Ціни на транспорт зросли на 0,7%. Проїзд в автомобільному пасажирському транспорті подорожчав на 2,7%, паливо та мастила – на 0,6%.

Інфляційний тренд і позиція НБУ

З початку 2026 року річна інфляція щомісяця прискорювалася: з 7,4% у січні — до 7,6% у лютому, 7,9% у березні та 8,6% у квітні. Травень став першим місяцем, коли темп зростання цін почав знижуватися.



Це збігається з прогнозом Національного банку: у квітневому Інфляційному звіті регулятор очікував сповільнення інфляції в другій половині року. НБУ зберігає облікову ставку на рівні 15% і попереджав, що у разі посилення цінового тиску готовий підвищити її. За підсумками 2026 року регулятор прогнозує інфляцію на рівні 9,4%, а повернення до цільових 5% – у 2028 році.



Водночас дані Держстату не враховують тимчасово окупованих територій та районів активних бойових дій – спостереження за цінами там не проводиться.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв про квітневу інфляцію: тоді ціни за місяць зросли на 1,3%, а річний показник прискорився до 8,6%. Найбільше ціни штовхали вгору транспортні послуги та пальне.