Економіка США загальмувала: що приховують нові цифри?

Єгор Голівець
Економіка США сповільнилася сильніше, ніж очікували
фото: Reuters

Зростання виявилось слабшим, ніж очікували, але прибутки бізнесу різко зросли

Економіка США наприкінці року зростала повільніше, ніж очікувалося раніше. За оновленими даними Міністерства торгівлі США, у четвертому кварталі темпи економічної активності виявилися нижчими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Згідно з оновленими даними, економіка США наприкінці року зростала слабше, ніж думали раніше. Спочатку оцінки були більш оптимістичними, але після перерахунку стало зрозуміло, що економіка фактично почала сповільнюватися.

Головна причина – бізнес почав витрачати менше. Компанії обережніше інвестували у розвиток, а також скоротили запаси товарів. Це зазвичай сигнал, що вони не впевнені у майбутньому попиті.

Друга важлива причина – люди стали витрачати обережніше. А саме споживчі витрати є основою американської економіки. Коли населення менше купує, економіка автоматично втрачає темп. Тобто ситуація виглядає так: бізнес менше вкладає гроші, люди менше витрачають – у підсумку загальне зростання сповільнюється.

При цьому є нюанс: ці цифри не дають повної картини. На них вплинули тимчасові фактори, зокрема ситуація з роботою уряду, яка могла штучно погіршити показники. Тобто частина цього спаду може бути не системною, а разовою.

Попри це, великі компанії навіть збільшили свої прибутки. Це означає, що бізнес поки тримається – він заробляє більше, навіть якщо загальна економіка росте повільніше.

Ще один важливий показник – внутрішній попит, теж зростав слабше. Економісти припускають, що на початку нового року ситуація могла трохи вирівнятися. Але з’явився новий фактор ризику – війна навколо Ірану. Вона впливає на ціни на енергоносії та загальну стабільність у світі, а це може знову вдарити по економіці.

Нагадаємо, що війна на Близькому Сході призведе до зростання інфляції та уповільнення світової економіки. Війна уже спричинила серйозні перебої в енергопостачанні через фактичне блокування Іраном Ормузької протоки. Внаслідок цього світові поставки нафти скоротилися приблизно на 13%.

