Експерти назвали крупу, яка рекордно зросла в ціні

glavcom.ua
Вартість гречки у деяких столичних супермаркетах вже сягає 90 гривень за кілограм

Навесні 2026 року кияни зіткнулися з неприємним сюрпризом у продуктових магазинах – ціни на базові товари, зокрема крупи, різко пішли вгору, а дешеві пропозиції почали зникати з полиць. Найбільше покупців вразила вартість звичайної гречки, цінники на яку подекуди наблизилися до 90 гривень за кілограм. Як інформує «Главком», про цінові зміни в столичних супермаркетах повідомляють «Новини.Live».

Скільки коштує гречка у Києві

Як показав моніторинг магазинів та відео з місця подій, знайти бюджетну крупу стає дедалі важче. Наприклад, гречка у варильних пакетиках (500 г) обійдеться покупцям у 45,90 грн, що в перерахунку становить 91,80 гривні за кілограм.

Інші виробники пропонують фасовану крупу в середньому по 80 грн/кг, а 900-грамова пачка непропареної гречки коштує близько 65,90 грн. Звичні кілограмові пакети за нижчою ціною розкуповують майже миттєво, залишаючи на полицях лише дорожчі аналоги.

Що ще подорожчало: від яблук до м’яса

Цю тенденцію підтверджують і дані порталу «Мінфін». Від початку 2026 року гречка стала абсолютним лідером здорожчання серед базових продуктів: її середня ціна зросла на 59% (з 33,02 грн до понад 52 грн). Загалом інфляція вдарила по всьому споживчому кошику. За останні два місяці суттєво подорожчали:

  • Яблука: +46% (з 31,46 грн до 45,78 грн за кг).
  • Помідори: +35% (зі 123,91 грн до 167,42 грн за кг).
  • Яловичина: +33% (майже до 400 грн за кг).
  • Олія рафінована: +31% (з 68,17 грн до 89,02 грн за 850 мл).
  • Оселедець слабосолений: +29% (зі 190,77 грн до 246,06 грн за кг).
  • Курячі яйця: +23% (з 68,59 грн до 84,35 грн за десяток).
  • Курятина (стегно): +22% (зі 113,16 грн до 138,0 грн за кг).
  • Свинина (грудинка): +19% (зі 177,38 грн до 211,08 грн за кг).

Експерти пояснюють такий стрибок зовнішніми факторами (здорожчання пального через події на Близькому Сході) та внутрішніми коливаннями курсу валют.

Гречка на вагу золота: чи буде дефіцит

Тенденція до здорожчання гречки триває вже майже два роки. За останні 12 місяців вартість крупи переглядають майже щомісяця. На тлі таких стрибків у суспільстві почали поширюватися чутки про можливий дефіцит культури через низьку врожайність минулого року.

Проте економісти заспокоюють: приводів для паніки немає. Як раніше зазначав економіст Олег Пендзин, середньостатистичний українець споживає близько 3 кг гречки на рік. Отже, для покриття внутрішнього попиту країні потрібно близько 81 тисячі тонн. Враховуючи, що у 2024 році було зібрано 127 тисяч тонн, Україна має значні перехідні залишки.

«Ціна на гречку росте не тому, що на сьогоднішній момент її дефіцит. А тому, що пакування дороге. Через зростання цін на електрику, через блекаути», – наголосив Пендзин.

Експерти резюмують, що нинішні цінники в супермаркетах зумовлені винятково економічними чинниками: витратами на енергоресурси, інфляцією та здорожчанням логістики, а не фізичною нестачею продукту в країні.

Раніше повідомлялося, що в Україні формується дефіцит гречки через різке скорочення виробництва. Через це вже у 2026 році ціни на популярну крупу можуть суттєво зрости.

Також в Україні різко подорожчали тепличні помідори через дефіцит на ринку та скорочення імпорту, зокрема з Туреччини. Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, наприкінці тижня томати продавалися по 120-140 грн за кілограм, що приблизно на 10% дорожче, ніж раніше.

Читайте також

«Ісусе, довіряю Тобі!». Блогер показав, як рухається мостом Патона після оприлюднення «рекомендацій» Бахматова
Як переїжджати міст Патона? Українці жартами відреагували на «рекомендації»
10 березня, 11:53
Кабмін вирішив реорганізувати УжНУ та Мукачівський університет
Кабмін об’єднав два найбільші університети Закарпаття
9 березня, 20:44
Миронюку продовжили арешт, проте зменшили заставу
Суд продовжив арешт фігуранту справи «Мідас» Миронюку
5 березня, 16:00
Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив
Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив
3 березня, 08:35
Більшість заморожених російських активів знаходиться у Бельгії – в депозитарії Euroclear
Заморожені активи РФ для України: тему закрито?
2 березня, 17:30
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обідає у Великому залі народних зборів у Пекіні, Китай, 25 лютого 2026 року
Канцлер Мерц у Пекіні. Сі дратують численні прохання Європи вплинути на Путіна?
27 лютого, 13:15
Японія профінансувала нову фазу екстреного відновлення України
Японія спрямувала $41 млн на відбудову інфраструктури України
26 лютого, 20:22
Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб стабілізувати енергосистему
Через ворожі обстріли є знеструмлення у чотирьох областях
25 лютого, 11:21
У Євросоюзі заявили, що кількість акредитованих дипломатів РФ у країнах ЄС буде суттєво зменшена
Євросоюз скорочує дипломатичну місію РФ та забороняє в’їзд російським ексвійськовим
24 лютого, 09:13

Новини

Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Сьогодні, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
20 березня, 10:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
