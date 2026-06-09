Курс валют 9 червня 2026: долар продовжив дешевшати

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 9 червня 2026 року. Порівняно з понеділком, за курсом НБУ 8 червня, долар та інші валюти знизились у ціні. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,51, євро – 51,35 грн, польського злотого – 12,10 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,5129 51,3545 59,4781 12,1068 55,8926 Ощадбанк 44,40 / 44,85 51,20 / 51,80 - - - Приватбанк 44,40 / 44,84 51,26 / 52,08 59,33 / 60,24 12,09 / 12,22 - ПУМБ 44,40 / 45,00 51,40 / 52,10 58,80 / 60,20 11,95 / 12,25 - monobank 44,40 / 44,83 51,30 / 51,99 - - - Райффайзен 44,35 / 44,89 51,10 / 51,92 57,20 / 60,90 11,50 / 12,50 53,10 / 57,20 OTP Bank 43,95 / 44,69 50,80 / 51,75 - - 55,00 / 56,00 Укрсиббанк 44,35 / 44,84 51,15 / 51,81 58,30 / 60,05 - 54,85 / 56,60

* курс валют станом на 09:10 9 червня 2026 року

Тенденція за тиждень вказує на локальне посилення позицій гривні відносно європейського кошика валют на тлі незначного та контрольованого просідання щодо долара США. Подібні коливання залишаються в межах норми для режиму керованої гнучкості курсу.

Долар став єдиною валютою, яка подорожчала відносно гривні. За тиждень його офіційна вартість зросла на 21 копійку. Це свідчить про збереження стабільного внутрішнього попиту на американську валюту. Усі європейські валюти без винятку здали свої позиції перед українською гривнею. Найбільше падіння продемонстрував швейцарський франк, який за тиждень став дешевшим на рекордні 62 копійки. Євро втратило у вартості понад 24 копійки, опустившись нижче психологічної позначки в 51,5 грн. Британський фунт стерлінгів продемонстрував аналогічний спад, здешевшавши на 17 копійок. Польська валюта виявилася найбільш стабільною – коливання відбулися в межах мінімальних 8 копійок у бік здешевлення.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.