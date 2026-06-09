Співвласник «Нової пошти» спрогнозував ефект від «податку на OLX»

На думку бізнесмена, частина громадян може відмовитися від такої діяльності через нові вимоги, що призведе до скорочення пропозиції послуг на ринку

Співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк розкритикував закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, який у публічному просторі вже назвали «податком на OLX», пише «Главком».

Поперешнюк вважає, що закон насамперед вдарить по людях, які підробляють після основної роботи, здають житло в оренду, перевозять пасажирів, доставляють замовлення або продають власні речі через інтернет.

На думку бізнесмена, частина громадян може відмовитися від такої діяльності через нові вимоги, що призведе до скорочення пропозиції послуг на ринку.

«У підсумку ми отримуємо очікуваний результат: доходи людей зменшаться, а ціни зростуть. От навіщо шкодити економіці?», – наголосив співвласник «Нової пошти».

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15111-д про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Також закон встановлює неоподатковуваний поріг для продажу товарів через цифрові платформи на рівні 2000 євро на рік без обмеження кількості операцій.

Дія документа поширюватиметься як на українські, так і на іноземні компанії, що надають цифрові послуги в Україні.Серед них: сервіси таксі, доставки, оренди житла, маркетплейси та інші онлайн-платформи. За даними авторів законопроєкту, наразі дохід через такі сервіси отримують близько 400 тис. українців, переважно водії та кур'єри.