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Рада зменшила податки на оренду житла та комерційної нерухомості для фізосіб

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Рада зменшила податки на оренду житла та комерційної нерухомості для фізосіб
Після підписання президентом документ набере чинності
фото з відкритих джерел

Йдеться про зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для орендодавців з 18% до 5%

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №15111-д, який передбачає суттєве зниження податкового навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають в оренду нерухомість, інформує «Главком».

Повідомляється, що нові правила стосуються як житлового фонду (квартири, будинки), так і комерційних об'єктів (офіси, склади, торгові площі).

Що змінює документ

Ухвалений документ спрямований на виведення ринку оренди з тіні та стимулювання громадян до офіційного декларування доходів.

  • Зниження ставок: Закон зменшує розмір податків, які фізособи-орендодавці мають сплачувати з отриманих доходів.
  • Універсальність: Пільгові умови поширюються на всі види нерухомого майна, незалежно від його призначення – житлове чи комерційне. 

Головна мета змін, за словами голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, «стимулювати легалізацію ринку оренди, без чого нам не вдасться повноцінно реалізувати нову житлову політику».

«Оскільки через високе податкове навантаження у 23%, власники нерухомості часто уникають укладання офіційних договорів і не декларують доходи від оренди», – пояснила Шуляк.

За підсумками позаминулого року дохід від здачі житла в оренду задекларували лише 900 українців. Ще близько 56 тис. ФОПів здають майно в оренду на спрощеній системі оподаткування.

Коли набере чинності

Парламентарії очікують, що зменшення податкового тиску дозволить легалізувати тисячі договорів оренди, які раніше укладалися в «тіні», що у перспективі забезпечить додаткові стабільні надходження до місцевих бюджетів.

Документ прийнято в цілому, тому після підписання президентом та офіційної публікації нові норми набудуть чинності.

«Главком» писав, що Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15111-д про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Дія документа поширюватиметься як на українські, так і на іноземні компанії, що надають цифрові послуги в Україні.Серед них: сервіси таксі, доставки, оренди житла, маркетплейси та інші онлайн-платформи.

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Теги: податки нерухомість українці оренда

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