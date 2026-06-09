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10 червня спливає п'ятирічний термін оцифрування трудових книжок

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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10 червня спливає п'ятирічний термін оцифрування трудових книжок
Оцифрування трудових книжок потрібно завершити до 10 червня
фото з відкритих джерел

В Україні добігає кінця важливий етап цифровізації соціальної сфери

Середа, 10 червня 2026 року, є фінальним днем законодавчо встановленого п'ятирічного перехідного періоду, під час якого роботодавці та громадяни мали перевести паперові трудові книжки в електронний формат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.

Особливо це стосується українців, які розпочали свою трудову діяльність до 1 січня 2004 року – саме до моменту введення в дію закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та появи поняття «страховий стаж». Пенсійний фонд України закликає громадян не зволікати та завантажити кольорові скан-копії документів на офіційні державні ресурси, аби в майбутньому автоматизувати процес призначення пенсій за віком.

Головний дедлайн реформи: чому важливо оцифрувати стаж до 2004 року

Перехід на електронний формат обліку розпочався ще у 2021 році. Після 10 червня паперова трудова книжка остаточно втрачає статус основного документа для обліку трудової діяльності, а пріоритет повністю надаватиметься інформації з Державного реєстру застрахованих осіб.

Вся інформація про роботу після 1 січня 2004 року і так автоматично фіксується в електронних базах завдяки щомісячній персоніфікованій звітності підприємств. Натомість інформація про попередні періоди – роботу, навчання у закладах вищої освіти, службу в армії чи декретну відпустку – зберігається виключно в паперових книжках та архівах. Оцифрування цих сторінок необхідне для того, щоб під час досягнення пенсійного віку система могла самостійно, без додаткових візитів людини та збору довідок, розрахувати й призначити виплати.

Що буде, якщо не встигнути до 10 червня

Попри ажіотаж довкола фінальної дати, у Пенсійному фонді заспокоюють: панікувати та штурмувати сервісні центри не варто. Неоцифрування документа до встановленого терміну не тягне за собою жодних штрафних санкцій чи анулювання даних.

Важливе застереження від Пенсійного фонду:

Якщо з будь-яких причин ви чи ваш роботодавець не встигнете передати скан-копії до 10 червня, ваш накопичений страховий стаж не буде втрачено. Вебпортал ПФУ продовжить приймати електронні документи у штатному режимі й після цієї дати. Паперова трудова книжка залишатиметься повноцінним юридичним документом для підтвердження стажу. Водночас відсутність цифрових даних у реєстрі в майбутньому може суттєво уповільнити процедуру оформлення виплат через необхідність ручної перевірки документів спеціалістами.

Як перевірити статус та отримати витяг з ЕТК

Цифрова трудова книжка є офіційним документом. Сформований онлайн Витяг з електронної трудової книжки (ЕТК) має таку ж юридичну силу, як і паперова ТК, і може використовуватися під час працевлаштування для підтвердження досвіду.

Важливе застереження для роботодавців: керівник або кадровик підприємства може сформувати запит на витяг з ЕТК свого працівника лише у випадку, якщо цей працівник у своєму особистому кабінеті на порталі ПФУ самостійно створив запис про надання згоди на отримання ЕТК цим роботодавцем.

Якщо у сформованому Витягу вже коректно відображаються абсолютно всі періоди роботи, заново сканувати та надсилати паперову книжку до ПФУ не потрібно. Відомості передаються суворо один раз.

10 червня спливає п'ятирічний термін оцифрування трудових книжок фото 1

Нагадаємо, в Україні добігає кінця важливий перехідний період у сфері кадрового обліку. Відповідно до Закону України № 1217-IX, який запустив масштабну цифровізацію трудових відносин, уся інформація про професійний шлях громадян має бути перенесена з паперових носіїв до Державного реєстру застрахованих осіб. «Главком» підготував детальний розбір.

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Теги: Пенсійний фонд пенсія трудова книжка

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