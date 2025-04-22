США вдарили рекордними митами на імпорт сонячних панелей по чотирьох країнах

Торік США імпортували з Камбоджі, В’єтнаму, Малайзії та Таїланду сонячного обладнання на суму $12,9 млрд

Виробники з цих країн отримували несправедливі субсидії та продавали свою продукцію за цінами нижчими за собівартість

США ввели мита на імпорт сонячних панелей з Камбоджі, В’єтнаму, Малайзії й Таїланду: найбільший тариф сягнув 3521%. Як передає «Главком», про це інформує Bloomberg.

Вказано, що йдеться про мита у розмірі 3521% для Камбоджі, 395,9% для В'єтнаму, 375,2% для Таїланду й 34,4% для Малайзії. Торік США імпортували з цих країн сонячного обладнання на суму $12,9 млрд. Це становить близько 77% від загального обсягу імпорту модулів.

Зазначено, що введення мит стало результатом розслідування, яке виявило, що виробники сонячної енергії в Камбоджі, В'єтнамі, Малайзії та Таїланді нібито несправедливо отримували вигоду від державних субсидій і продавали експортну продукцію в США за цінами, нижчими за собівартість виробництва.

Розслідування ініціювали виробника сонячної енергетики за часів колишнього президента США Джо Байдена. Камбоджа стикнулася з найбільшими тарифами оскільки припинила участь у розслідуванні.

Як відомо, президент США Дональд Трамп 2 квітня підписав указ про введення «взаємного» мита на імпорт з інших країн, внаслідок чого проти Китаю заробила одна з найвищих ставок – сукупно 54%. Це призвело до різкої ескалації торгової війни між двома країнами. Наразі мито для китайських експортерів у США досягло 145%, а ставка для американських постачальників у КНР – 125%.

До слова, влада Республіки Корея зафіксувала різке зростання випадків підробки маркування країни походження товарів та їх подальшого експорту до США через відмінності в американській тарифній політиці по відношенню до різних країн.

Так, мита президента США Дональда Трампа можуть посилити дефіцит лікарських препаратів у США, зокрема призвести до нестачі препаратів від раку.

А китайські експортери почали ажіотажно шукати нові можливості для виходу на світові ринки в умовах продовження торгової війни зі США. США та Китай перебувають у стані торгового протистояння, внаслідок якого Вашингтон запровадив тарифи у розмірі понад 145% на китайські товари, що ввозяться до США.