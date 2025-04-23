Через маніпуляції з тарифами та маршрутами «Укрзалізниця» може втратити клієнтів – EBA

В Європейській бізнес асоціації закликали «Укрзалізницю» тарифікувати залізничні перевезення за найкоротшими маршрутами

«Укрзалізниця» почала сформувати нові маршрути потягів до портів «Одеса» та «Чорноморськ»: тепер відстані стали довшими подекуди на 200 км, через що значно збільшився вантажний тариф. У Європейській бізнес асоціації (EBA), в свою чергу, закликали «УЗ» відмовитися від цієї практики, і орієнтуватися на найкоротші маршрути при тарифікації залізничних перевезень, як це прийнято в ЄС. Інакше наша продукція втратить конкурентоздатність, а сама «УЗ» втратить клієнтів.

«Використання довших маршрутів призводить до необґрунтованого зростання вартості перевезень, створює серйозний тиск на експортерів та знижує конкурентоспроможність української продукції на міжнародних ринках. На думку експертів Асоціації, така практика тарифікації Укрзалізниці може мати негативні наслідки не лише для українського бізнесу, а у довгостроковій перспективі – і для самого товариства. Подорожчання перевезень змусить клієнтів переорієнтовуватися на альтернативні види транспорту, що потенційно призведе до зменшення обсягів перевезень і, відповідно, доходів», – наголосили в EBA.

Використання найкоротших маршрутів вигідне і самому оператору інфраструктури, нагадали в Асоціації: оптимізація маршрутів сприятиме рівномірному розподілу навантаження на мережу, знизить ризики перевантаження окремих ділянок і підвищить загальну ефективність та передбачуваність роботи системи.

«Наразі ведеться робота над новим законопроєктом, що регулюватиме функціонування ринку залізничного транспорту. В ньому надзвичайно важливо передбачити стимулювання перевезень за найкоротшими маршрутами, та передбачити механізми, які унеможливлюють непродуктивне використання пропускної спроможності інфраструктури та оперативний перерозподіл невикористаних потужностей», – підкреслили в EBA.

Там також нагадали, що в ЄС, куди інтегрується Україна, тарифікація інфраструктурних послуг відбувається з урахуванням фактично пройденої відстані. Тому «УЗ» має переглянути підходи до визначення тарифної відстані та розрахунку плати за перевезення вантажів.

«Бізнес-спільнота закликає скасувати запроваджені зміни тарифних відстаней між транзитними пунктами у напрямі морських портів «Чорноморськ» та «Одеса», і забезпечити рівні умови руху для всіх портів», – резюмували в EBA.

Нагадаємо, раніше найбільший приватний інвестор України, підприємство «АрселорМіталл Кривий Ріг» пригрозило «Укрзалізниці» позовом через зміну вантажного тарифу – адже нові маршрути, які сформувала компанія, значно довші, а зміни – штучні і безпідставні. У компанії заявили, що такі зміни є зловживанням монопольним становищем, і що вони готові звернутися до Антимонопольного комітету, щоб розібратися у ситуації.