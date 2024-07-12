Більшість благодійних організацій нехтують звітувати про фінанси: інфографіка

Неподання даних про фінанси не є новим трендом воєнного часу, така тенденція продовжується вже кілька років

Найчастіше від звітності ухиляються фонди, що надають соціальну допомогу та займаються освітою

Понад 22 тисячі (76%) благодійних організацій (БО), попри вимоги закону, не подали свою фінансову звітність за 2023 рік до Держстату. Найбільше таких установ виявилося на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. Найчастіше забувають звітувати про фінанси організації, що займаються освітою та наданням соціальної допомоги. Про це свідчать дані Опендатаботу.

Зазначається, що 22 417 благодійних організацій не подали до держстату фінзвітність за минулий рік. Це 76% від загальної кількості зареєстрованих благодійних установ в Україні. Загалом торік офіційно діяли 29 685 БО.

Варто зазначити, що неподання даних про фінанси не є новим трендом воєнного часу. Така тенденція продовжується вже кілька років. Напротив, від початку повномасштабної війни ситуація навіть покращилась. Так, у 2021 році звіти не подавали 94% БО, а у 2022 – 82,4% БО.

22 417 благодійних організацій не подали до держстату фінзвітність за минулий рік інфографіка: Опендатабот

Найчастіше нехтують поданням фінансової звітності на тимчасово окупованих територіях та у прифронтових регіонах: на Луганщині (98% не звітують), Донеччині (89%), Херсонщині (87%). Ймовірно, це пов'язано з труднощами в роботі через бойові дії. Антилідерами стали також Миколаївщина (77%), Запорізька область (76%) та Одещина (75%).

Найбільше благодійних установ, які нехтують фінзвітністю, розташовані в тимчасово окупованих та прифронтових регіонах інфографіка: Опендатабот

Найчастіше від звітності ухиляються фонди, що надають соціальну допомогу – 87%, займаються освітою – 6,8% та громадські організації (ГО) – 4,3%.

До слова, серед ГО тенденція до відмови від звітності ще помітніша. Торік звіти не подало 87,5% від усіх зареєстрованих ГО, а у 2022 та 2021 роках таких організацій було ще більше – 90,8% та 96,5% відповідно.

Торік звіти не подало 87,5% від усіх зареєстрованих громадських організацій інфографіка: Опендатабот

«Від початку повномасштабної війни держава не штрафує компанії за несвоєчасне подання фінансової звітності – зокрема, й благодійні та громадські організації. Деякі організаціі користуються цією нагодою та не звітують про свої фінанси», – коментує адвокат і юридичний інженер Денис Попов.

Нагадаємо, що понад 400 тис. фінансових звітностей подали компанії у 2023 році, за даними Держстату. З них 0,6% документів містять помилки.