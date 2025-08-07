Обвал цін. Популярна ягода подешевшала у столичних маркетах втричі

Ціни на лохину в Україні пішли на спад, оскільки пропозиції на ринку збільшилися

У київських магазинах лохина різко та суттєво впала у ціні. Про це повідомляє «Главком».

Наразі кілограм корисної сезонної ягоди у торгівельних точках коштує менш як двісті гривень. За кіло лохини в «АТБ» просять лише 189.95. Причому це вже зі знижкою, адже раніше ягода коштувала там 212.95.

У «Екомаркеті» наразі діє знижка на ягоду у розмірі 33%. Замість фактично 300 гривень лохину замовнику доставлять за 199.90.

У магазинах Novus кілограм ягоди коштує 224 грн рівно.

Varus пропонує навіть декілька позицій лохини. Скажімо, за 199 грн можна набрати собі вагової розсипної звичайної ягоди, або ж за 259.90 грн поласувати «відбірною».

А ось у магазинах мережі «Сільпо» лоток лохини вагою 500 грамів коштує 199 грн. Тобто за дві коробки загальною вагою кілограм доведеться викласти майже 400 грн.

Аналітики порталу EastFruit зазначали, що внаслідок прохолодного початку літа сезон збирання лохини в Україні стартував на тиждень пізніше, тому на старті продажів ціни на ягоду виявилися порівняно зависокими. Скажімо, на київському ринку «Столичний» 28 червня лохину продавали за 450–500 грн/кг, але вже 30 червня ціни знизилися до 400–480 грн/кг.

Наприкінці липня, як писав «Главком», лохину пропонували вже по 100–180 грн/кг ($2,39-4,31/кг), хоча, як зазначали експерти, ягода коштувала в середньому на 23% дорожче, ніж в аналогічний торішній період.

До слова, в Україні помітно здорожчав часник, хоч і настав сезон збору врожаю.