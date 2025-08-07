Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Обвал цін. Популярна ягода подешевшала у столичних маркетах втричі

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Обвал цін. Популярна ягода подешевшала у столичних маркетах втричі
Кілограм лохини в магазинах вже коштує 189 гривень
фото Главком

Ціни на лохину в Україні пішли на спад, оскільки пропозиції на ринку збільшилися

У київських магазинах лохина різко та суттєво впала у ціні. Про це повідомляє «Главком».

Наразі кілограм корисної сезонної ягоди у торгівельних точках коштує менш як двісті гривень. За кіло лохини в «АТБ» просять лише 189.95. Причому це вже зі знижкою, адже раніше ягода коштувала там 212.95.

Обвал цін. Популярна ягода подешевшала у столичних маркетах втричі фото 1

У «Екомаркеті» наразі діє знижка на ягоду у розмірі 33%. Замість фактично 300 гривень лохину замовнику доставлять за 199.90.

Обвал цін. Популярна ягода подешевшала у столичних маркетах втричі фото 2

У магазинах Novus кілограм ягоди коштує 224 грн рівно.

Обвал цін. Популярна ягода подешевшала у столичних маркетах втричі фото 3

Varus пропонує навіть декілька позицій лохини. Скажімо, за 199 грн можна набрати собі вагової розсипної звичайної ягоди, або ж за 259.90 грн поласувати «відбірною». 

Обвал цін. Популярна ягода подешевшала у столичних маркетах втричі фото 4
Обвал цін. Популярна ягода подешевшала у столичних маркетах втричі фото 5

А ось у магазинах мережі «Сільпо» лоток лохини вагою 500 грамів коштує 199 грн. Тобто за дві коробки загальною вагою кілограм доведеться викласти майже 400 грн.

Обвал цін. Популярна ягода подешевшала у столичних маркетах втричі фото 6

Аналітики порталу EastFruit зазначали, що внаслідок прохолодного початку літа сезон збирання лохини в Україні стартував на тиждень пізніше, тому на старті продажів ціни на ягоду виявилися порівняно зависокими. Скажімо, на київському ринку «Столичний» 28 червня лохину продавали за 450–500 грн/кг, але вже 30 червня ціни знизилися до 400–480 грн/кг.

Наприкінці липня, як писав «Главком», лохину пропонували вже по 100–180 грн/кг ($2,39-4,31/кг), хоча, як зазначали експерти, ягода коштувала в середньому на 23% дорожче, ніж в аналогічний торішній період.

До слова, в Україні помітно здорожчав часник, хоч і настав сезон збору врожаю.

Читайте також:

Теги: ягода ціни магазин фрукти Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Обвал цін. Популярна ягода подешевшала у столичних маркетах втричі
Обвал цін. Популярна ягода подешевшала у столичних маркетах втричі
Уряд збільшив виплати людям, які постраждали на виробництві
Уряд збільшив виплати людям, які постраждали на виробництві
В Україні зросли ціни на свинину
В Україні зросли ціни на свинину
Деякі категорії українців залишаться з серпня без грошової допомоги: в чому причина
Деякі категорії українців залишаться з серпня без грошової допомоги: в чому причина
Яблучний спас 2025: як змінились ціни на фрукти до свята
Яблучний спас 2025: як змінились ціни на фрукти до свята
Деякі українці мають право на базову соціальну допомогу: як її отримати
Деякі українці мають право на базову соціальну допомогу: як її отримати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
12K
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
8310
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
4349
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
3857
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей

Новини

Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Вчора, 12:04

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua