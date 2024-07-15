Квадратні, без кісточки, з жовтою м’якоттю. Виробники розказали про кавунові експерименти в Україні

Аграрії експериментують з різними сортами, наприклад, взялися виростити сорти без кісточок

Українські аграрії та науковці активно експериментують із виведенням та вдосконаленням нових сортів кавунів. Наприклад, кавуни без кісточок, або ж видовженої чи квадратної форми. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіли експерти баштанної галузі.

За словами голови Нововоронцовської селищної військової адміністрації Андрія Селецького, раніше найпопулярнішими сортами херсонського кавуна були «Тавричанка» та «Туман».

«Тавричанка» – це здоровенні кавуни з білою кісточкою. Але з часом вони втратили популярність, бо люди перестали їх купувати саме через колір кісточки, вважаючи, що кавун нестиглий. «Туман» – невеликий, довгастий, темнозелений плід без видимих смужок». Також раніше, ще з часів СРСР, на Херсонщині одним з найуживаніших сортів був «Астраханський», - розповів Селецький.

Голова адміністрації зауважує, що зараз у херсонських аграріїв повагою користуються сорти «Кремзен» (Crimson, у перекладі з англійської малиновий) та «Продюсер», оскільки вони не тільки смачні, а ще й стійкі до різних умов транспортування завдяки товстій шкірі. Селецький додає, що аграрії громади експериментують з різними сортами, наприклад, цьогоріч взялися виростити сорти без кісточок.

Водночас науковці успішно працюють над виведенням нових сортів кавунів. Докторка сільськогосподарських наук, заступниця директора Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Оксана Сергієнко виділяє найкращі, на її думку, виведені вченими Інституту овочівництва і баштанництва та Дніпропетровською дослідною станцією: «Відомий сорт «Фаворит» – видовженої форми, він користується попитом як у виробників, так і у споживачів Харківщини та Дніпропетровщини. Назву і кавун «Макс Плюс», вага якого може досягати 12 кг і який дуже довго зберігається, до 90 днів».

В інституті вивели також екзотичний сорт «Сонячне сяйво», що має жовту м’якоть; колір самого плода – білий.

Що ж стосується квадратних кавунів, то вони нічим не відрізняються від овальних чи круглих, окрім як формою. Це звичайний кавун, поміщений під час росту у відповідну форму, пояснили експерти. За їхніми словами, такі кавуни в Україні ніхто не вирощує, так як форми є проблематичними, а монетизація такої «дивовижі» сумнівна.

Нагадаємо, цьогоріч площі під кавунами на Херсонщині збільшили в п'ять разів порівняно з 2023 роком. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. Загальна посівна площа сільськогосподарських культур на Херсонщині буде у межах 153 тис. гектарів.

Водночас звільнена частина Херсонщини вже друге літо дає країні кавуни. Та якщо до великої війни область постачала на внутрішній ринок третину цієї баштанної культури, то нині обсяги значно скоротилися, заявила заступниця директора Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Оксана Сергієнко.

Нагадаємо, що українські виробники кавунів б'ють на сполох через стрімке падіння цін на їхню продукцію. Низький попит та аномальна спека призводять до масового псування врожаю, а ціни опустилися до 10-18 грн/кг, що на 40% нижче, ніж тиждень тому.