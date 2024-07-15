Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Квадратні, без кісточки, з жовтою м’якоттю. Виробники розказали про кавунові експерименти в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Квадратні, без кісточки, з жовтою м’якоттю. Виробники розказали про кавунові експерименти в Україні
Голова Нововоронцовської селищної адміністрації Андрій Селецький розповів про спроби аграрів виростити кавуни без кісточок
фото з відкритих джерел

Аграрії експериментують з різними сортами, наприклад, взялися виростити сорти без кісточок

Українські аграрії та науковці активно експериментують із виведенням та вдосконаленням нових сортів кавунів. Наприклад, кавуни без кісточок, або ж видовженої чи квадратної форми. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіли експерти баштанної галузі.

За словами голови Нововоронцовської селищної військової адміністрації Андрія Селецького, раніше найпопулярнішими сортами херсонського кавуна були «Тавричанка» та «Туман».

«Тавричанка» – це здоровенні кавуни з білою кісточкою. Але з часом вони втратили популярність, бо люди перестали їх купувати саме через колір кісточки, вважаючи, що кавун нестиглий. «Туман» – невеликий, довгастий, темнозелений плід без видимих смужок». Також раніше, ще з часів СРСР, на Херсонщині одним з найуживаніших сортів був «Астраханський», - розповів Селецький.

Голова адміністрації зауважує, що зараз у херсонських аграріїв повагою користуються сорти «Кремзен» (Crimson, у перекладі з англійської малиновий) та «Продюсер», оскільки вони не тільки смачні, а ще й стійкі до різних умов транспортування завдяки товстій шкірі. Селецький додає, що аграрії громади експериментують з різними сортами, наприклад, цьогоріч взялися виростити сорти без кісточок.

Водночас науковці успішно працюють над виведенням нових сортів кавунів. Докторка сільськогосподарських наук, заступниця директора Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Оксана Сергієнко виділяє найкращі, на її думку, виведені вченими Інституту овочівництва і баштанництва та Дніпропетровською дослідною станцією: «Відомий сорт «Фаворит» – видовженої форми, він користується попитом як у виробників, так і у споживачів Харківщини та Дніпропетровщини. Назву і кавун «Макс Плюс», вага якого може досягати 12 кг і який дуже довго зберігається, до 90 днів».

В інституті вивели також екзотичний сорт «Сонячне сяйво», що має жовту м’якоть; колір самого плода – білий.

Що ж стосується квадратних кавунів, то вони нічим не відрізняються від овальних чи круглих, окрім як формою. Це звичайний кавун, поміщений під час росту у відповідну форму, пояснили експерти. За їхніми словами, такі кавуни в Україні ніхто не вирощує, так як форми є проблематичними, а монетизація такої «дивовижі» сумнівна.

Нагадаємо, цьогоріч площі під кавунами на Херсонщині збільшили в п'ять разів порівняно з 2023 роком. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. Загальна посівна площа сільськогосподарських культур на Херсонщині буде у межах 153 тис. гектарів.

Водночас звільнена частина Херсонщини вже друге літо дає країні кавуни. Та якщо до великої війни область постачала на внутрішній ринок третину цієї баштанної культури, то нині обсяги значно скоротилися, заявила заступниця директора Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Оксана Сергієнко.

Нагадаємо, що українські виробники кавунів б'ють на сполох через стрімке падіння цін на їхню продукцію. Низький попит та аномальна спека призводять до масового псування врожаю, а ціни опустилися до 10-18 грн/кг, що на 40% нижче, ніж тиждень тому. 

Читайте також:

Теги: аграрії рецепт ягода втрати поради

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівник чеченського руху за свободу від Росії Шаміль Басаєв (1965-206рр.)
Одна з найкращих диверсійних операцій проти Росії
22 червня, 08:54
Триває 844-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 16 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
16 червня, 07:29
Відбулося 122 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2024 року
20 червня, 00:05
Аграрії мають скрупульозно ставитися до подачі документів на бронювання
Бронювання аграріїв. Юрист пояснив ключову перепону
23 червня, 22:00
Обсяги виробництва суттєво скоротилися в Іспанії, а також в Італії і навіть Греції. На ринку спостерігається глобальний дефіцит цього продукту
Financial Times назвав незамінний продукт, ціни на який досягли максимуму
1 липня, 02:44
Нині триває 861-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 3 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
3 липня, 07:38
Олексій Неїжпапа розповів, як російські окупанти підводили кораблі десанту майже до узбережжя
Командувач ВМС розповів, чому росіяни не висадили десант на Одещині
6 липня, 15:19
Контроль над Торецьком дозволяє ЗСУ тримати під вогневим контролем Горлівську агломерацію
Росіяни наступають на Торецьк: як це загрожує ЗСУ
6 липня, 15:36
На даний час, з початку доби, відбулося 89 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2024 року
Сьогодні, 00:02

Суспільство

17 тисяч – наперед. Адвокат: ТЦК на власний розсуд накладають штрафи ще до закінчення строку оновлення даних
17 тисяч – наперед. Адвокат: ТЦК на власний розсуд накладають штрафи ще до закінчення строку оновлення даних
Що спонукатиме українців повертатися додому після війни: результати опитування
Що спонукатиме українців повертатися додому після війни: результати опитування
Квадратні, без кісточки, з жовтою м’якоттю. Виробники розказали про кавунові експерименти в Україні
Квадратні, без кісточки, з жовтою м’якоттю. Виробники розказали про кавунові експерименти в Україні
За минулі вихідні понад 60 людей загинуло на водоймах
За минулі вихідні понад 60 людей загинуло на водоймах
Після його похорону громада Вербівців перейшла до ПЦУ. Згадаймо Дмитра Чайку
Після його похорону громада Вербівців перейшла до ПЦУ. Згадаймо Дмитра Чайку
Іспанія перемогла на Євро-2024 та Байден змінює передвиборчу стратегію: головне за ніч
Іспанія перемогла на Євро-2024 та Байден змінює передвиборчу стратегію: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
14K
Ветеран назвав умову для завершення війни в Україні
12K
Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
9095
Буданов назвав найважчі втрати Росії на війні
6914
Замах на Трампа: експерт розповів, що врятувало кандидата в президенти від смерті

Новини

Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Вчора, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Вчора, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
13 липня, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
12 липня, 16:23

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua