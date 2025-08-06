Українські кавуни: звідки їх везуть та як обрати найсмачніший

Гід по вибору ідеального українського кавуна

Настав серпень, а це означає, що пік сезону українських кавунів у самому розпалі. Після окупації Херсонщини, яка традиційно була головним постачальником цієї смугастої ягоди, географія вирощування значно змінилася. Про те, як обрати найкращий кавун та звідки солодка ягода розповідає «Главком».

Сьогодні українські кавуни переважно надходять із південних регіонів, підконтрольних Україні, таких як Одеська, Миколаївська та Запорізька області. Також їх вирощують на Полтавщині, Дніпропетровщині та інших регіонах, де клімат дозволяє отримати щедрий урожай. Але як серед безлічі кавунів обрати саме той, що стане ідеальним доповненням до вашого столу?

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Ознаки стиглого кавуна: Усі секрети вибору

Щоб знайти справді ідеальний кавун, потрібно звернути увагу на кілька ключових деталей.

Звук при постукуванні. Це класичний і найнадійніший спосіб перевірки. Стиглий кавун видає чистий, дзвінкий, але при цьому глухий звук, схожий на звук від надутого барабана. Якщо звук занадто дзвінкий, це означає, що кавун ще не дозрів. Глухий, ніби «тріснутий» звук може свідчити про те, що кавун перезрів або всередині вже почав псуватися.

«Хвостик» та його вигляд. У стиглого кавуна хвостик, або «плідний» черешок, завжди сухий. Це означає, що кавун більше не отримує живлення від баштану і дозрів природним шляхом. Якщо хвостик зелений і свіжий, то, найімовірніше, кавун був зірваний завчасно.

Жовта пляма на боці. Кожен кавун має на собі пляму, де він лежав на землі, коли дозрівав. У стиглого плода ця пляма повинна бути насиченого жовтого або навіть помаранчевого кольору. Біла або світло-зелена пляма свідчить про те, що кавун не дозрів.

«Павутинка» або сіточка. Зверніть увагу на сіточку, яка покриває поверхню. Це не дефект, а ознака того, що бджоли активно запилювали квітку. Чим більше і щільніше ця «павутинка», тим солодшим буде кавун.

«Хлопчик» чи «дівчинка»: Секрет солодкості за формою

Існує популярна теорія, що кавуни можна поділити за «гендерним» принципом, і від цього залежить їхній смак.

Кавуни-«дівчатка» зазвичай мають більш округлу форму і більшу, ширшу пляму на протилежному боці від хвостика. Вважається, що вони солодші та мають менше насіння.

Кавуни-«хлопчики», навпаки, мають більш витягнуту, овальну форму і меншу пляму. За спостереженнями українців, вони водянистіші, але менш солодкі та мають більше насіння.

Звісно, це не є науково доведеним фактом, а скоріше народною прикметою, але багато любителів кавунів керуються цим принципом, і він часто виявляється вірним.

Коли і як краще купувати кавун

Коли купувати? Найкращий час для купівлі українських кавунів – це кінець липня, серпень та вересень. Саме в цей період їхня стиглість є природною.

На що звернути увагу? Обов’язково огляньте кавун на наявність тріщин, вм’ятин чи інших пошкоджень. Через них всередину можуть потрапити бактерії, що призводить до швидкого псування.

Де купувати? Намагайтеся купувати кавуни в перевірених місцях: на ринках або в магазинах. Уникайте стихійних продажів уздовж жвавих доріг, оскільки кавуни можуть увібрати шкідливі речовини з вихлопних газів.

Чи різати? Ніколи не просіть продавця розрізати кавун для перевірки. Брудний ніж – це джерело бактерій, які можуть потрапити всередину. Краще довіряйте своїм знанням про вибір.

Обов’язково помийте! Перед тим, як різати кавун вдома, ретельно вимийте його поверхню теплою водою з милом. Так ви очистите шкірку від бруду та мікробів, які можуть потрапити на м'якоть під час розрізання.

Нагадаємо, на правобережній частині Херсонщини планують зібрати понад 30 тисяч тонн кавунів. Про це, як пише «Главком», розповів директор Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської ОВА Дмитро Юнусов.

За його словами, у 2025 році кавунами засіяли 1500 гектарів, тоді як торік ця цифра становила понад 600 гектарів. Окрім того, ще 400 гектарів відвели під дині.