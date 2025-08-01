В Україні значно подешевшала лохина

Виробники пропонують лохину до продажу по 100-180 грн/кг, що в середньому на 33% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня

В Україні знижуються відпускні ціни на лохину. Сьогожні ягоду можна купити по 100-180 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EastFruit.

Зазначається, що пік сезону збирання врожаю лохини в Україні припадає саме на останню декаду липня. Водночас попит на лохину утримується на досить високому рівні, оскільки валовий збір ягоди в цьому сезоні помітно знизився через несприятливі погодні умови. Крім того, на внутрішньому ринку багато лохини середньої та низької якості, яку треба якнайшвидше продати.

На сьогодні виробники пропонують лохину до продажу по 100-180 грн/кг, що в середньому на 33% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Незважаючи на це, ягода нині в Україні все ж таки в середньому на 23% дорожча, ніж в аналогічний період торік. І, на думку більшості аналітиків, подешевшання проти минулого року не станеться через менший урожай.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні помітно здорожчав часник, хоч і настав сезон збору його врожаю. Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року ціна на часник зросла на 14,3%. Загалом цінив овочевому сегменті зросли з червня 2024 року на 24,2%. Наразі відпускні ціни від виробників складають приблизно 60-130 грн за кг.

До слова, екстремальні погодні умови через глобальну зміну клімату викликають стрибки цін на продукти по всьому світу. Такий висновок міститься у дослідженні Барселонського суперкомп'ютерного центру. Зокрема, ціна на оливкову олію в Європі підскочила на 50% минулого року після тривалих посух на півдні Іспанії протягом 2022 та 2023 років.

В Індії хвиля спеки у травні минулого року призвела до зростання цін на цибулю на 89%, тоді як у Кореї ціни на капусту зросли на 70% після рекордної літньої спеки.

У Японії ціни на рис зросли на 48% у вересні після серпневої спеки, що охопила весь регіон, а в Китаї ціни на овочі зросли на 30%. У Каліфорнії та Аризоні у США ціни на овочі підскочили на 80% у листопаді 2022 року після посух.