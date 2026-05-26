Пенсії з 1 червня 2026: чи підвищать виплати та хто отримає більше

Кому нарахують вікові надбавки та як зміниться розмір виплат для працюючих пенсіонерів

У червні 2026 року масштабного підвищення пенсій в Україні не буде, адже основна індексація вже відбулася навесні. Водночас частина пенсіонерів усе ж отримає збільшені виплати – завдяки віковим надбавкам, автоматичному перерахунку для працюючих пенсіонерів та оновленим соціальним гарантіям.

Чи буде індексація пенсій у червні

Головне підвищення пенсій у 2026 році уряд провів ще з 1 березня. Кабмін затвердив індексацію на рівні 12,1%. Вона торкнулася більшості категорій пенсіонерів, включно з військовими, держслужбовцями та одержувачами спеціальних пенсій.

У червні нової загальної індексації не передбачено. Проте українці продовжать отримувати вже проіндексовані суми. За даними Пенсійного фонду, мінімальне підвищення після індексації становило 100 грн, а максимальне – 2595 грн.

Хто отримає доплати з 1 червня

У перший місяць літа частині пенсіонерів автоматично нарахують вікові доплати. Вони передбачені для людей, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Вікові надбавки

Вік пенсіонера Розмір щомісячної доплати Від 70 до 75 років до 300 грн Від 75 до 80 років до 456 грн Старше 80 років до 570 грн

Доплату призначають автоматично після досягнення відповідного віку.

Що буде з мінімальними пенсіями

У 2026 році уряд також оновив гарантовані мінімальні виплати для окремих категорій українців. Зокрема, для людей з достатнім страховим стажем встановлено мінімальний рівень пенсії у 4050 грн. Це стосується:

чоловіків зі стажем не менше 35 років;

жінок зі стажем від 30 років;

пенсіонерів віком 75–80 років за наявності необхідного стажу.

Окремо підвищили мінімальні виплати для людей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи:

Група інвалідності (ЧАЕС) Мінімальна пенсійна виплата І група 11 041,85 грн ІІ група 8 838,60 грн ІІІ група 6 808,95 грн

Працюючим пенсіонерам теж перерахують виплати

Із 1 квітня в Україні автоматично проводиться перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. У червні частина українців уже фактично отримуватиме збільшені суми після цього перерахунку. Йдеться про тих громадян, які після виходу на пенсію продовжували офіційно працювати та за яких сплачували страхові внески.

Звертатися до Пенсійного фонду для такого перерахунку не потрібно – усе відбувається автоматично.

Хто залишився без підвищення

Не всі пенсіонери відчули березневу індексацію. Підвищення не торкнулося:

людей із пенсіями вище встановленого максимуму;

громадян, яким пенсію призначили менш ніж три роки тому;

частини спеціальних категорій із окремими правилами нарахування.

Який зараз середній розмір пенсії

За останніми даними Пенсійного фонду, середній розмір пенсії в Україні перевищує 6,4 тис. грн, однак реальні виплати суттєво різняться залежно від стажу, зарплати та виду пенсії.

Водночас експерти зазначають, що у 2026 році уряд продовжує політику адресних доплат – насамперед для найстарших пенсіонерів і соціально вразливих категорій населення.