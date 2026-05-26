Рада провалила голосування за оподаткування посилок з-за кордону

glavcom.ua
За ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 127 народних депутатів з 226 необхідних голосів
Верховна Рада провалила голосування за усі поправки до законопроєкту №12360 про оподаткування закордонних посилок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Нардепи не підтримали всі 11 поправок, а сам законопроєкт не змогли відправити на повторне друге читання. У разі ухвалення документ передбачав скасування пільгового порогу та мав запровадити податок на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро. 

Варто зазначити, що оподаткування посилок є однією з вимог МВФ для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу.

Як повідомлялося, Європейський Союз планує пов’язати частину макрофінансової допомоги Україні із запровадженням нових правил оподаткування міжнародних посилок. За даними агентства  Bloomberg, йдеться про частину пакета допомоги Україні на 90 млрд євро, а саме про макрофінансовий компонент у 8,4 млрд євро.

Раніше Міністерство фінансів України представило проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу та законодавства про банки. Документ передбачає запровадження міжнародного обміну даними про доходи з цифрових платформ, а також нові правила оподаткування електронної торгівлі.

До слова, Верховна Рада не змогла підтримати низку урядових ініціатив, що є частиною зобов’язань України перед МВФ. Зокрема, Верховна Рада 10 березня розглянула податковий законопроєкт №14025. За документ, який передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (так званий закон про «податок на OLX») віддали свої голоси 168 нардепів з 226 мінімально необхідних.

На тлі цього глава держави Володимир Зеленський зробив заяву щодо голосування за складні законопроєкти, наголосивши на необхідності ухвалення таких рішень. Президент зазначив, що є ще п’ять важливих законопроєктів, ухвалення яких дозволить залучити додатковий мільярд до державного бюджету, і додав, що всі питання щодо податкових ініціатив слід детально та спокійно опрацювати.

