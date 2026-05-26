Курс валют 26 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

glavcom.ua
Національний банк оновив офіційний курс валют на 26 травня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 26 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар подешевшав, а євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,24, євро – 51,52 грн, польського злотого – 12,16 грн.

Курс валют станом на 26 травня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,2447 51,5274 59,7348 12,1688 56,6296
Ощадбанк
 44,00 / 44,40 51,30 / 51,80 - - -
Приватбанк
 43,94 / 44,44 51,12 / 51,81 59,26 / 60,24 12,08 / 12,19 -
ПУМБ
  44,00 / 44,60 51,30 / 52,00 58,60 / 60,00 11,88 / 12,18 -
monobank
 44,00 / 44,43 51,20 / 51,80 - - -
Райффайзен
 44,00 / 44,47 51,20 / 51,85 57,20 / 60,90 11,50 / 12,50 53,50 / 57,70
OTP Bank
 43,70 / 44,30 51,00 / 51,95 - - 56 / 56,95
Укрсиббанк
 43,90 / 44,45 50,95 / 51,85 58 / 60,40 - 55,20 / 57,20
* курс валют станом на 08:50 26 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

Особисті фінанси

Курс валют 26 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 26 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
