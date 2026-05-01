Пенсії, ціни на світло, мобілізація: повний список змін з 1 травня 2026

Тарифи та пенсії: що важливо знати про зміни з 1 травня

З 1 травня 2026 року в Україні відбудеться низка економічних та соціальних нововведень. Зокрема, завершується термін дії пільгових тарифів на електроенергію для певних категорій, змінюються граничні ціни на ринку електрики для бізнесу, а пенсіонери продовжуватимуть отримувати надбавку до пенсії. Про основні зміни травня розповідає «Главком».

Зміст

Надбавка до пенсій

У травні 2026 року продовжить діяти передбачена державою надбавка до пенсій за віком. Для деяких категорій громадян така надбавка збільшиться, як продовження програми щомісячної підтримки, запровадженої Пенсійним фондом із січня цього року.

Згідно з офіційним роз'ясненням ПФУ, отримати вікову доплату можуть пенсіонери, яким виповнилося 70, 75 або 80 років. При цьому людям не потрібно спеціально подавати жодних заяв – підставою для перерахунку служать дані з державного реєстру, і як тільки людина досягає потрібного віку, її пенсія автоматично перераховується.

Важливо: нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку (якщо пенсіонер народився 1 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць, якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку).

Чому при досягненні 75 років додається не 456 грн, а лише 156 грн?

Особа, якій вже була встановлена доплата до пенсії, наприклад, 300 грн як особі, якій виповнилось 70 років, після досягнення 75-річного віку отримає до пенсії додатково 156 грн. Адже у такого пенсіонера вже є надбавка у розмірі 300 грн, призначена у 70 років, тобто йде донарахування до наступного розміру (загальне підвищення до пенсії становитиме 456 грн).

Нові граничні ціни на електроенергію

НКРЕКП встановила нові максимальні граничні ціни на ринку електроенергії («на добу наперед» та балансуючому ринку), які набувають чинності з 1 травня.

на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку: максимальна – 15 тис. грн/МВт·год, мінімальна – 10 грн/МВт·год;

на балансуючому ринку: максимальна – 17 тис. грн/МВт·год, мінімальна – 0,01 грн/МВт·год.

«Рішення прийнято за підсумками відкритих обговорень з учасниками ринку. Перегляд граничних цін має створити умови для стабільної роботи ринку в умовах дефіциту генерації, а також підвищити зацікавленість імпортерів у постачанні електроенергії для покриття пікового попиту», – зазначив голова НКРЕКП Юрій Власенко.

Тарифи на газ: подовження «Фіксованого» плану

ГК «Нафтогаз України» офіційно продовжила дію тарифного плану «Фіксований» ще на один рік – до 30 квітня 2027 року.

Ціна:

Побутові споживачі й надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр. Для клієнтів інших постачальників ціна варіюватиметься від 7,70 до 9,90 грн залежно від компанії.

Завершення пільгового сезону на світло

З 1 травня припиняє дію пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалення. До 30 квітня ці домогосподарства платили 2,64 грн/кВт-год (при споживанні до 2000 кВт на місяць). З травня пільга скасовується, і оплата буде здійснюватися за загальним тарифом – 4,32 грн/кВт-год.

Скільки коштує 1 кіловат світла залежить від категорії споживачів. Так для багатоквартирних та приватних будинків, гуртожитків, садових товариств, дачних, гаражних кооперативів діє стандартний тариф на світло. Для споживачів з електроопаленням ціна електроенергії залежить від сезону та обсягів споживання.

Тарифи «день-ніч» не скасовують, нарахування відбуватимуться в залежності від часу доби.

Більшість споживачів мають однозонні лічильники, тому незалежно від часу доби тариф на світло буде однаковий. Щоб платити менше за електрику потрібно встановити двозонний або тризонний лічильник. У такому випадку з 23 до 7 години діятиме нічний тариф

Мобілізація та воєнний стан

Строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжено до 2 серпня 2026 року. Верховна Рада підтримала закон, 315 народних депутатів «за».

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров зазначив, що відповідне рішення оформлене указом президента, який передбачає продовження воєнного стану з 05:30 4 травня 2026 року строком на 90 діб.

Парламент затвердив це рішення окремим законом. Таким чином, дія воєнного стану та мобілізації в Україні триватиме щонайменше до серпня 2026 року.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Основні норми мобілізації з 1 травня залишаються без змін. Продовжується цифровізація обліку через реєстр «Оберіг» та перевірка даних військовозобов'язаних.

Нерестова заборона на вилов риби

У травні продовжує діяти сувора заборона на рибальство у зв'язку з нерестом. У річках та їхніх притоках обмеження діють до 20-30 травня (залежно від регіону), у водосховищах та озерах – до середини червня.

Що дозволено рибалкам-любителям?

Попри суворі правила, повного табу на риболовлю немає, проте діють жорсткі ліміти. Рибалити можна лише за таких умов:

Тільки з берега і виключно поза межами визначених нерестовищ.

Обмежена снасть: дозволяється використовувати гачкові знаряддя (не більше двох гачків на особу) або спінінг з однією штучною приманкою.

Локації: вилов дозволено лише на ділянках, які територіальні управління Держрибагентства визначили як зони для любительського рибальства.

Суворі заборони та відповідальність

На період нересту на водоймах запроваджується режим максимального спокою. Під категоричну заборону підпадають промислове рибальство та підводне полювання. Під забороную також пересування суден, зокрема це стосується руху моторних човнів та транспортних засобів поза межами суднових ходів (крім спецтранспорту рибоохорони).

Реєстрація на НМТ-2026

До 14 травня (включно) триватиме реєстрація для участі у вступних випробуваннях на магістерські й аспірантські програми. Приймальні комісії закладів вищої освіти здійснюватимуть реєстрацію відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань для здобуття ступеня магістра/доктора філософії, доктора мистецтва за умови особистої присутності вступника/вступниці або в дистанційному форматі.

Календарним планом організації та проведення у 2026 році вступних випробувань до магістратури передбачено два періоди реєстрації:

основний – 23 квітня – 14 травня (для участі в основній сесії);

другий – 26–28 травня (для участі в основній сесії – у цей період матимуть змогу зареєструватися ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації).

Для успішної дистанційної реєстрації необхідно діяти за таким алгоритмом:

Сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів:

заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;

документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;

документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;

документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);

довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2026 році;

фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці;

медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань).

Запрошення учасники/учасниці вступних випробувань отримають у своїх кабінетах учасника вступних випробувань до 19 червня (включно).

Святкові дні

У травні 2026 року в Україні традиційно відзначатимуть кілька важливих дат – День праці (1 травня), День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років (8 травня), а також релігійне свято Трійця, Велике свято, що прославляє Триєдиного Бога та народження Церкви Христової (31 травня).

Декларування доходів

1 травня в Україні завершується кампанія з подання декларацій про доходи за 2025 рік. У разі порушення строків передбачені фінансові санкції. За несвоєчасне подання декларації передбачено штраф у розмірі 340 грн. Якщо ж порушення повторюється протягом року, сума зростає до 1020 грн.

Хто зобов’язаний подати декларацію

Подати декларацію мають громадяни, які протягом року отримували доходи, з яких не був сплачений податок або сплачений не повністю, зокрема:

доходи від здавання майна в оренду;

іноземні доходи;

спадщину або подарунки не від близьких родичів;

доходи, отримані не від податкового агента;

інвестиційний прибуток;

доходи від продажу майна у випадках, коли податок не був утриманий;

інші доходи, що підлягають декларуванню.

Також декларацію подають фізичні особи – підприємці (на загальній системі) та самозайняті особи.

Громадяни можуть подати декларацію для отримання податкової знижки (наприклад, за витрати на навчання, іпотеку, страхування тощо). У цьому випадку граничний строк подання – до 31 грудня 2026 року.

Подати декларацію можна онлайн через Електронний кабінет або застосунок «Моя податкова», також особисто або через уповноважену особу та поштою (з повідомленням про вручення).

Допомога малозабезпеченим сім’ям

У травні соціальна підтримка інтегрується в єдиний формат – базову соціальну допомогу.

Правову основу становлять закони України про соціальну допомогу, прожитковий мінімум і державний бюджет на 2026 рік.

Розрахунок допомоги у травні базується на єдиній сумі – 4 500 грн. Вона застосовується до першого заявника в сім’ї, дітей до 18 років і осіб з інвалідністю I–II груп. Для інших дорослих членів родини використовується коефіцієнт 70% – 3 150 грн. Після визначення загальної «базової» суми для сім’ї враховується середньомісячний дохід домогосподарства. Його обчислюють як середнє значення всіх офіційних доходів за останні три місяці. Різниця між базовою сумою та цим доходом і становить розмір щомісячної допомоги.

Наприклад, якщо сім’я складається з двох дорослих і дитини, базова сума становитиме 12 150 грн. Якщо середньомісячний дохід родини – 7 020 грн, держава виплачуватиме різницю – 5 130 грн щомісяця.

Кому не призначається допомога у травні 2026 року

У травні 2026 року законодавство визначає перелік випадків, коли родина не може претендувати на державну соціальну допомогу. Зокрема це стосується ситуації, коли серед членів сім’ї є працездатні особи віком від 18 років, які понад три місяці не працюють, не навчаються, не служать у війську, не ведуть підприємницьку діяльність і не зареєстровані в центрі зайнятості.

Також підставою для відмови є значні фінансові витрати або заощадження. Ідеться про покупки на суму понад 100 тис. грн протягом останнього року (за винятком витрат на лікування, освіту чи комунальні послуги), а також про наявність коштів понад цю суму на банківських рахунках чи в облігаціях.

Допомогу не призначать і в разі, якщо сім’я має у власності друге житло (окрім випадків, коли воно розташоване в зоні бойових дій або зруйноване), а також більше одного автомобіля віком до 15 років (за винятком мопедів і причепів).

Оформити соціальну допомогу у травні можна як онлайн, так і офлайн. Подати заявку можна через портал або мобільний застосунок Пенсійного фонду України, а також через Дію. Крім того, звернення приймають у ЦНАПах, сервісних центрах ПФУ, органах місцевої влади або поштою.