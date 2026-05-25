Рада готує нову програму пільгового кредитування житла для молоді

Марчук: Фонд готовий поширити програми для ВПО та ветеранів на молодь без витрат із держбюджету

Держава не фінансує пільгову іпотеку для молоді вже десять років – а черга на кредит тим часом не зменшується. Тепер парламентський комітет пропонує це змінити: продовжити програму до 2030 року й повернути їй реальні гроші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту.

Програма пільгового молодіжного кредитування існує в Україні з 2013 року, але живих грошей із держбюджету не отримує з 2015-го. Фонд якось тримається – за рахунок власного капіталу та міжнародних коштів, однак покрити реальний попит це не дозволяє. Реальна потреба, за оцінками фахівців, – сотні тисяч сімей.

21 травня Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту розглянув підсумки роботи Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) за 2025 рік і вирішив, що так далі тривати не може.

Голова правління Держмолодьжитла Микола Марчук вказав на вихід: Фонд вже успішно фінансує житлові програми для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів із залученням міжнародних коштів – і готовий поширити цей підхід на молодь без додаткового навантаження на держбюджет. Для довідки: програма для ВПО пропонує іпотеку під 3% річних терміном до 30 років із першим внеском від 6% – і попит на неї стабільно високий.

Що конкретно пропонує Комітет

Депутати звернулися до Кабінету міністрів із кількома чіткими рекомендаціями. По-перше, продовжити до 2030 року Державну програму забезпечення молоді житлом – її дія спливає вже цього року, і без неї зникнуть навіть формальні підстави для місцевих і міжнародних програм підтримки. По-друге, відновити з 2027 року пряме фінансування пільгових кредитів для молодих сімей та одиноких молодих громадян на купівлю й будівництво житла.

Паралельно Комітет пропонує:

доручити Міністерству розвитку громад та територій разом із Міністерством молоді та спорту розробити нову програму пільгової іпотеки для молоді – за моделлю вже діючих програм для ВПО та ветеранів;

доручити Міністерству фінансів залучити кошти Банку розвитку Ради Європи для її запуску;

запропонувати Міністерству соціальної політики, сім'ї та єдності розробити систему часткового погашення кредиту для молодих сімей.

Рішення Комітету надіслані до Кабінету міністрів.

Чому зараз

Проблема з роками лише загострюється. Більшість молодих українців не може придбати власне житло через низькі доходи та дорогу нерухомість. Повномасштабна війна додала ще один вимір: серед внутрішньо переміщених осіб, що потребують житла, багато молоді. У Комітеті визнають: наявна система й досвід Держмолодьжитла дозволяють розширити програми – потрібна лише політична воля й гроші.

Нагадаємо, молодіжні житлові кредити не фінансують із держбюджету вже з 2015 року. Кабінет міністрів продовжив дію Державної програми забезпечення молоді житлом до 2026 року, проте кошти з держбюджету так і не надійшли.