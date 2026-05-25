Рада готує нову програму пільгового кредитування житла для молоді

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Більшість молодих українців не може придбати власне житло через низькі доходи та дорогу нерухомість
фото ілюстративне
Марчук: Фонд готовий поширити програми для ВПО та ветеранів на молодь без витрат із держбюджету

Держава не фінансує пільгову іпотеку для молоді вже десять років – а черга на кредит тим часом не зменшується. Тепер парламентський комітет пропонує це змінити: продовжити програму до 2030 року й повернути їй реальні гроші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту.

Програма пільгового молодіжного кредитування існує в Україні з 2013 року, але живих грошей із держбюджету не отримує з 2015-го. Фонд якось тримається – за рахунок власного капіталу та міжнародних коштів, однак покрити реальний попит це не дозволяє. Реальна потреба, за оцінками фахівців, – сотні тисяч сімей.

21 травня Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту розглянув підсумки роботи Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) за 2025 рік і вирішив, що так далі тривати не може.

Голова правління Держмолодьжитла Микола Марчук вказав на вихід: Фонд вже успішно фінансує житлові програми для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів із залученням міжнародних коштів – і готовий поширити цей підхід на молодь без додаткового навантаження на держбюджет. Для довідки: програма для ВПО пропонує іпотеку під 3% річних терміном до 30 років із першим внеском від 6% – і попит на неї стабільно високий.

Що конкретно пропонує Комітет

Депутати звернулися до Кабінету міністрів із кількома чіткими рекомендаціями. По-перше, продовжити до 2030 року Державну програму забезпечення молоді житлом – її дія спливає вже цього року, і без неї зникнуть навіть формальні підстави для місцевих і міжнародних програм підтримки. По-друге, відновити з 2027 року пряме фінансування пільгових кредитів для молодих сімей та одиноких молодих громадян на купівлю й будівництво житла.

Паралельно Комітет пропонує:

  • доручити Міністерству розвитку громад та територій разом із Міністерством молоді та спорту розробити нову програму пільгової іпотеки для молоді – за моделлю вже діючих програм для ВПО та ветеранів;
  • доручити Міністерству фінансів залучити кошти Банку розвитку Ради Європи для її запуску;
  • запропонувати Міністерству соціальної політики, сім'ї та єдності розробити систему часткового погашення кредиту для молодих сімей.

Рішення Комітету надіслані до Кабінету міністрів.

Чому зараз

Проблема з роками лише загострюється. Більшість молодих українців не може придбати власне житло через низькі доходи та дорогу нерухомість. Повномасштабна війна додала ще один вимір: серед внутрішньо переміщених осіб, що потребують житла, багато молоді. У Комітеті визнають: наявна система й досвід Держмолодьжитла дозволяють розширити програми – потрібна лише політична воля й гроші.

Нагадаємо, молодіжні житлові кредити не фінансують із держбюджету вже з 2015 року. Кабінет міністрів продовжив дію Державної програми забезпечення молоді житлом до 2026 року, проте кошти з держбюджету так і не надійшли.

