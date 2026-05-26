Шахраї атакують пенсіонерів новою схемою: як уберегти гроші

Наталія Порощук
Шахраї використовувалися маніпулятивні формулювання про «обмежений термін» отримання коштів
фото: Департамент кіберполіції Національної поліції України
Кіберполіція нагадує: шахраї часто грають на темах соціальних виплат, пенсійних змін або державної допомоги

 Кіберполіція та Пенсійний фонд закликають українців бути обережними через поширення у месенджерах та соцмережах неправдивих повідомлень про нібито нові виплати та «надбавки» до пенсій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Зловмисники використовують назву, символіку та візуальний стиль Пенсійного фонду, аби ввести людей в оману та спонукати перейти за фішинговими посиланнями.

Зокрема, останнім часом поширювалося повідомлення про «нову допомогу» пенсіонерам у розмірі від 3200 до 5300 грн нібито залежно від регіону проживання та трудового стажу. Для отримання виплати користувачам пропонували натиснути кнопку та «підтвердити область проживання». У тексті також використовувалися маніпулятивні формулювання про «обмежений термін» отримання коштів.

За іншою схемою шахраї також можуть під приводом нібито обовʼязкової ідентифікації пенсіонерів поширювати фішингові посилання нібито для термінового підтвердження особи для збереження пенсії. Пенсійний фонд України офіційно заявив, що така інформація не відповідає дійсності.

«В усіх подібних випадках зловмисники використовують фактор «терміновості», щоб людина не встигла перевірити інформацію та перейшла за посиланням або надала свої дані під впливом емоцій. Наголошуємо, що подібні публікації мають ознаки фішингу та можуть використовуватися для викрадення персональних даних, банківської інформації або доступу до акаунтів громадян», – йдеться у повідомленні.

Також кіберполіція нагадує: шахраї часто грають на темах соціальних виплат, пенсійних змін або державної допомоги. Основна мета таких схем – змусити людину перейти за фішинговим посиланням, ввести конфіденційні дані або авторизуватися на підробленому сайті.

Щоб уберегтися від шахрайства:

  • перевіряйте інформацію лише на офіційних ресурсах державних органів;
  • не переходьте за посиланнями з сумнівних Telegram-каналів чи повідомлень;
  • не вводьте персональні та банківські дані на невідомих сайтах;
  • звертайте увагу на емоційний тиск у повідомленнях, зокрема обмеження в часі чи «термінові виплати».

«У разі виявлення підозрілих повідомлень або шахрайських ресурсів рекомендується звертатися до кіберполіції», – наголошується у заяві.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано масштабну фішингову кібератаку: невідомі зловмисники масово розсилають громадянам електронні листи про нібито наявну заборгованість перед державою. Шахраї використовують символіку Податкової служби, щоб виманити гроші та конфіденційні дані.

Також було зафіксовано хвилю кібератак, у якій зловмисники маскуються під Національний банк України. Шахраї розсилають шкідливі електронні листи, щоб отримати доступ до комп’ютерів громадян. У Національному банку України повідомляють, що зловмисники повністю копіюють візуальний стиль офіційних повідомлень регулятора.

Теги: пенсіонери шахрайство пенсія

