Ауріка Ротару розповіла, як заробляє під час війни та розкрила розмір пенсії

Співачка назвала суму, яку вона витрачає на місяць

67-річна народна артистка України Ауріка Ротару розповіла, як заробляє під час війни та назвала розмір своєї пенсії. Цим артистка поділилася в інтерв’ю Славі Дьоміну, пише «Главком».

Як розповіла Ауріка Ротару, наразі її основний заробіток залежить від здачі в оренду офісних приміщень. Водночас творча діяльність співачки не приносить їй бажаного прибутку під час війни.

Річ у тім, що артистка бере участь у благодійних концертах для допомоги війську, а з комерційних заходів частину прибутку також віддає на потреби ЗСУ. «Зараз дуже багато благодійних концертів. Ми працюємо для того, щоб допомагати нашим хлопцям. Це в першу чергу. Звичайно, є комерційні концерти, але на цих концертах ми все одно віддаємо частину для ЗСУ», – пояснила зірка.

Наразі Ауріка Ротару має власний будинок та авто, що потребує витрат. Виконавиця назвала суму, яку вона витрачає на місяць. «100 тис. грн мені вистачає для того, щоб заправити машину, за будинком слідкувати треба, комуналку (оплатити комунальні послуги, – «Главком»), допомогти дітям. Хоча вони працюють самі, але треба щось онучкам, чимось побалувати», – зазначила виконавиця.

Ауріка Ротару також має пенсію як народна артистка України. З іронією свою пенсію співачка назвала «дуже великою». Ротару отримує пенсійні виплати в розмірі 6 тис. грн.

