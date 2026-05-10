Вікторія Літвінова
Пенсіонери після 80 років можуть отримати додаткову тисячу гривень щомісяця
Самотні літні люди, які потребують постійного стороннього догляду, мають право на окрему державну виплату
Фото ілюстративне

Пенсійний фонд: виплату призначають за медичним висновком – найчастіше тим, хто не може самостійно пересуватися чи обслуговувати себе

Самотні пенсіонери, яким виповнилося 80 років і які потребують постійного догляду, мають право на щомісячну доплату в 1 038 гривень – понад стандартну вікову надбавку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України

Хто має право на доплату

Право на додаткову виплату мають самотні пенсіонери від 80 років, які через стан здоров'я не можуть обходитися без сторонньої допомоги. Водночас необхідно одночасно відповідати кільком умовам:

  • вік – від 80 років;
  • пенсія призначена за віком, а не за інвалідністю;
  • немає працездатних родичів, зобов'язаних утримувати пенсіонера;
  • є медичний висновок про необхідність постійного догляду.

Найчастіше таку допомогу призначають людям із серйозними труднощами у пересуванні або самообслуговуванні. Медичний висновок оформлюється за направленням сімейного лікаря – після оцінювання стану здоров'я пацієнта. 

Скільки платять і як оформити

Розмір доплати прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень, тому виплата дорівнює 40% від цієї суми – 1 038 гривень щомісяця. Кошти надходять додатково до основної пенсії на постійній основі.

На відміну від стандартних вікових надбавок, ця доплата автоматично не призначається. Для її оформлення потрібно звернутися до відділення Пенсійного фонду з таким пакетом документів:

  • заява;
  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • медичний висновок про потребу в постійному сторонньому догляді. 

Стандартні надбавки – для всіх пенсіонерів від 70 років

Окремо нагадаємо про вікові надбавки, які нараховуються автоматично всім, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривень:

  • від 70 до 74 років – 300 гривень щомісяця;
  • від 75 до 79 років – 456 гривень щомісяця;
  • від 80 років і старше – 570 гривень щомісяця.

Надбавки не підсумовуються: при переході у наступну вікову категорію попередня виплата замінюється більшою. Тобто після 75 років фактично додається 156 гривень, а після 80 – ще 114 гривень.

Нагадаємо, детально про умови отримання стандартних вікових надбавок у 2026 році, типові помилки пенсіонерів та причини, чому виплата може не надійти, «Главком» писав у березні цього року.

