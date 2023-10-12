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Кому найбільше довіряють українці: результати опитування

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кому найбільше довіряють українці: результати опитування
колаж: glavcom.ua

75% опитаних українців довіряють президенту України Володимиру Зеленському

Серед політиків, посадовців, громадських діячів та журналістів найчастіше респонденти висловлюють довіру до президента Володимира Зеленського (75% опитаних), голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма (64% опитаних) та волонтера Сергія Притули (51% опитаних). Про це йдеться в опитуванні «Центру Разумкова».

За результатами опитування, українці частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до радника Офісу президента Михайла Подоляка (45% опитуваних довіряють і 30% опитуваних не довіряють), мера Києва Віталія Кличка (відповідно 44% опитаних довірять і 39,5% опитаних не довіряють), секретаря Ради національної ради безпеки та оборони України Олексія Данілова (відповідно 42% опитаних довіряють і 35,5% не довіряють), голови Служби безпеки України Василя Малюка (відповідно 34% опитаних довіряють і 21% не довіряють), журналіста Юрія Бутусова (відповідно 31% довіряють і 25% не довіряють), волонтера та блогера Сергія Стерненка (відповідно 28,5% довіряють і 26% не довіряють). Зазначимо, що 26% опитаних довіряють міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку. Новому міністру оборони Рустему Умєрову довіряють 25% респондентів.

Зазначимо, що більшість опитаних не довіряють нардепу і співголові забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрію Бойку (82% опитаних), лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко (82% опитаних), експрезиденту Петру Порошенку (73% опитаних), блогеру Олексію Арестовичу (71% опитаних), журналісту Дмитру Гордону (58% опитаних), голові фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії (54% опитаних) та голові Офісу президента Андрію Єрмаку (53% опитаних).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука (не довіряють йому 46%, довіряють 25%), прем'єр-міністр Дениса Шмигаля (відповідно 44% і 36%) та голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцева (відповідно 29% і 18%).

Зазначимо, опитування проводилося соціологічною службою «Центру Разумкова» з 21 по 27 вересня 2023 року в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Опитування проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

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Теги: соцопитування політика українці влада

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